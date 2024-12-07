6.397 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 11 شهرا

الوكيل الإخباري- تجاوزت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي حاجز الــ 6 مليارات دينار، على الرغم من تراجعها الطفيف مقارنه مع نفس الفترة من العام الماضي.

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وحسب معطيات إحصائية حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغت صادرات صناعة عمان خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي بحسب شهادات المنشأ التي أصدرتها 6.397 مليار دينار، مقابل 6.406 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2023.