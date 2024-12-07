6.397 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 11 شهرا

وحسب معطيات إحصائية حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغت صادرات صناعة عمان خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي بحسب شهادات المنشأ التي أصدرتها 6.397 مليار دينار، مقابل 6.406 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2023.
وسجلت 7 قطاعات زيادة في صادراتها بنسبة تراوحت بين 4.3 بالمئة للصناعات البلاستيكية والمطاطية، و22 بالمئة للصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل.
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