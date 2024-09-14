7,45 مليون حوالة منذ مطلع العام بقيمة 5,96 مليار دينار

الوكيل الإخباري- بلغ عدد الحوالات المنفذة في الأردن خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 7,45 مليون حوالة، وبقيمة 5,96 مليار دينار أردني، وفق إحصاءات جمعتها الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

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ووصل إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالدينار الأردني خلال آب/أغسطس 918 ألف حركة، مقارنة مع مليار و3 آلاف حركة في تموز/يوليو الذي سبقه، وبانخفاض بلغت نسبته 8,5%.



وبلغت قيمة هذه الحوالات المنفذة بالدينار 764 مليون دينار أردني خلال الشهر الماضي مقارنة مع 842 مليون دينار في تموز/يوليو الماضي، وبانخفاض بلغت نسبته 9,2%.