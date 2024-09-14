7,45 مليون حوالة منذ مطلع العام بقيمة 5,96 مليار دينار

ووصل إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالدينار الأردني خلال آب/أغسطس 918 ألف حركة، مقارنة مع مليار و3 آلاف حركة في تموز/يوليو الذي سبقه، وبانخفاض بلغت نسبته 8,5%.
وبلغت قيمة هذه الحوالات المنفذة بالدينار 764 مليون دينار أردني خلال الشهر الماضي مقارنة مع 842 مليون دينار في تموز/يوليو الماضي، وبانخفاض بلغت نسبته 9,2%.
فيما بلغ إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالعملات الأجنبية خلال آب/أغسطس الماضي، 5,318 حركة بالدولار الأميركي بقيمة 41 مليون دولار، إضافة إلى 279 حركة باليورو بقيمة 3 ملايين يورو، و42 حركة بالجنيه الإسترليني بقيمة 310 آلاف جنيه إسترليني.
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