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7,45 مليون حوالة منذ مطلع العام بقيمة 5,96 مليار دينار

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 14-09-2024 09:55 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ عدد الحوالات المنفذة في الأردن خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 7,45 مليون حوالة، وبقيمة 5,96 مليار دينار أردني، وفق إحصاءات جمعتها الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

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ووصل  إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالدينار الأردني خلال آب/أغسطس 918 ألف حركة، مقارنة مع مليار و3 آلاف حركة في تموز/يوليو الذي سبقه، وبانخفاض بلغت نسبته 8,5%.


وبلغت قيمة هذه الحوالات المنفذة بالدينار 764 مليون دينار أردني خلال الشهر الماضي مقارنة مع 842 مليون دينار في تموز/يوليو الماضي، وبانخفاض بلغت نسبته 9,2%.


فيما بلغ إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالعملات الأجنبية خلال آب/أغسطس الماضي، 5,318 حركة بالدولار الأميركي بقيمة 41 مليون دولار، إضافة إلى 279 حركة باليورو بقيمة 3 ملايين يورو، و42 حركة بالجنيه الإسترليني بقيمة 310 آلاف جنيه إسترليني.

 
gnews

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