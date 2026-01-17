7.490 مليار دينار صادرات صناعة عمّان العام الماضي

01:30 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت صادرات غرفة صناعة عمّان خلال العام الماضي بنسبة 9.2 بالمئة، في مؤشر واضح على زيادة الرقعة الجغرافية للصادرات إلى أسواق غير تقليدية إفريقية وأوروبية وآسيوية غير عربية.





وحسب معطيات إحصائية للغرفة، بلغت صادرات صناعة عمّان خلال العام الماضي 7.490 مليار دينار، مقابل 6.860 مليار دينار لعام 2024.



وسجّلت مجمل القطاعات الصناعية خلال الفترة نفسها نموًا بصادراتها، باستثناء الصناعات الإنشائية التي هبطت بنسبة طفيفة مقدارها 1 بالمئة، بينما كانت الصناعات التموينية الأكثر زيادة بنسبة 17.5 بالمئة.



واستحوذت 4 دول عربية وأجنبية على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال العام الماضي، وهي: الهند، والولايات المتحدة الأميركية، والسعودية، والعراق، مسجّلة ما قيمته 4.140 مليار دينار، مقارنة مع 4.119 مليار دينار في 2024.



وسجّلت صادرات الغرفة إلى الهند خلال العام الماضي ارتفاعًا بنسبة 20.3 بالمئة، وصولًا إلى 1.211 مليار دينار، مقابل 1.007 مليار دينار في عام 2024.



وارتفعت صادرات الغرفة إلى السعودية بنسبة 6.7 بالمئة، مسجّلة 855 مليون دينار خلال العام الماضي، مقابل 801 مليون دينار في العام الذي سبقه.



وصعدت صادرات الغرفة إلى العراق خلال العام الماضي بنسبة 4.5 بالمئة، وصولًا إلى 1.016 مليار دينار، مقابل 972 مليون دينار في 2024.



وبالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي بنسبة 9.1 بالمئة، منخفضة إلى 1.217 مليار دينار، مقابل 1.339 مليار دينار في 2024، إلا أنها بقيت في مقدّمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالًا لصادرات صناعة عمّان.



وأظهرت الإحصائية أيضًا ارتفاع صادرات صناعة عمّان إلى الشقيقة سوريا خلال العام الماضي بنسبة 268.8 بالمئة، حيث بلغت قيمتها ما يقارب 270 مليون دينار، مقابل 73 مليون دينار في 2024.



وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال العام الماضي، جاءت الدول العربية في المقدّمة بقيمة 3.554 مليار دينار، تلتها الدول الآسيوية غير العربية بقيمة 1.759 مليار دينار، ثم دول أميركا الشمالية بقيمة 1.270 مليار دينار.



وبلغت صادرات صناعة عمّان إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 2025 نحو 507 ملايين دينار، وإلى دول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 242 مليون دينار، والدول الإفريقية 40 مليون دينار، ودول أميركا الجنوبية 66 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة 51 مليون دينار.



وتوزّعت صادرات الغرفة خلال العام الماضي على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 1.699 مليار دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 1.420 مليار دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 1.258 مليار دينار.



وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية خلال العام الماضي ما قيمته 986 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 754 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 527 مليون دينار.



وتوزّعت بقية صادرات الغرفة على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة 315 مليون دينار، والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 278 مليون دينار، والإنشائية 132 مليون دينار، وأخيرًا الصناعات الخشبية والأثاث نحو 22 مليون دينار.



يُذكر أن غرفة صناعة عمّان، التي تأسست عام 1962، وتضم في عضويتها حاليًا 8600 منشأة صناعية، تشغّل 159 ألف عامل وعاملة، برأسمال يصل إلى نحو 5 مليارات دينار.



