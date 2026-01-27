70 شركة أردنية تبدأ مشاركتها بمعرض الخليج للأغذية في دبي

الوكيل الإخباري- بدأت 70 شركة أردنية متخصصة في الصناعات الغذائية، مشاركتها في معرض الخليج للأغذية "غلف فود 2026" بدورته الـ31، الذي انطلقت أعماله في مركز دبي التجاري العالمي.

وتنظم جمعية المصدرين الأردنيين المشاركة الأردنية في المعرض الذي يستمر 5 أيام ويضم صناعات متنوعة منها العصائر، واللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقات الألبان والتمور والتوابل والحلويات والمكسرات وغيرها بمشاركة أكثر من 8500 عارض من 195 دولة حول العالم.



وبحسب بيان الجمعية اليوم الثلاثاء، قال رئيس الجمعية العين أحمد الخضري، إن مشاركة الشركات الأردنية في المعرض تشكل فرصة استراتيجية لتعزيز حضور المنتج الغذائي الأردني في الأسواق الإقليمية والعالمية وبناء شراكات تجارية جديدة تسهم في زيادة الصادرات الوطنية.



وأضاف، إن تنوع الشركات المشاركة يعكس التطور الذي شهدته الصناعات الغذائية الأردنية وقدرتها على المنافسة من حيث الجودة والالتزام بالمواصفات والمعايير العالمية، مشيرا إلى أن "غلف فود" يعد من أكبر وأهم المنصات الدولية المتخصصة في قطاع الغذاء، ما يتيح فتح قنوات تسويقية جديدة أمام المنتج الأردني.



وأكد أن الجمعية تواصل جهودها لدعم الشركات الوطنية وتمكينها من التوسع في الأسواق الخارجية، لا سيما أسواق الخليج العربي التي تشكل وجهة رئيسية للصادرات الغذائية الأردنية، لافتا إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية القطاع الصناعي الغذائي.



وأشار الخضري، إلى أن تحفيز الصادرات يشكل ركيزة أساسية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج ورفع الطاقة التشغيلية للمصانع، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل جديدة إضافة إلى دعم احتياطي المملكة من العملات الأجنبية، والمساهمة في تقليص العجز في الميزان التجاري.



وأوضح أن المشاركة الأردنية في المعارض الدولية المتخصصة تنسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع تنمية الصادرات وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في مقدمة أولوياتها، باعتبارها محركا رئيسيا للنمو ورافعة لخلق فرص العمل.



ولفت الخضري، إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى إلى توسيع قاعدة الإنتاج وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني، بما يعزز القيمة المضافة للصناعات الأردنية ويرفع قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.



من جانبه، قال مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة، إن الأردن يشارك هذا العام في المعرض من خلال 70 شركة أردنية، الذي يعد من أكبر معارض الأغذية والمشروبات على مستوى العالم ويشكل منصة دولية محورية لتعزيز التبادل التجاري وبناء الشراكات الاستراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية.



وبين أن جناح الأردن في المعرض ينظم من قبل جمعية المصدرين الأردنيين بشكل متواصل منذ 2004، مؤكدا النهج المؤسسي المستدام الذي تنتهجه الجمعية لدعم الصادرات الوطنية وترسيخ حضور المنتج الأردني في الأسواق الإقليمية والعالمية.



وقال إن المشاركة الأردنية في هذا المحفل العالمي تمثل رسالة واضحة تعكس قدرة الصناعات الغذائية الأردنية على المنافسة من حيث الجودة العالية والالتزام بالمعايير الدولية.