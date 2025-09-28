الأحد 2025-09-28 07:32 ص
 

76.30 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الاحد

الذهب
 
الأحد، 28-09-2025 07:17 ص

الوكيل الإخباري-    بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح الاحد، 76.30 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 73.80 دينارا لجهة الشراء.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 87.30 67.50 و51.50 دينارا على الترتيب.

