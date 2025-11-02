80 مليون دولار صادرات "صناعة إربد" الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - بلغت قيمة شهادات المنشأ، الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال أيلول الماضي 80 مليون دولار، مقارنة بـ 100.2مليون للشهر ذاته من عام 2024، بانخفاض نحو 20 بالمئة.

وبحسب تقرير الغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة في شهر أيلول الماضي 1469، مقارنة بـ1215 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.



وأشار التقرير إلى أن قطاع المحيكات والجلديات حافظ على المركز الأول في القطاعات التصديرية بما قيمته 65.581 مليون دولار، تلاه قطاع المواد التموينية والغذائية والزراعية بقيمة 5.522 مليون دولار، ثم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 4.307 مليون دولار، وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، ثم الصناعات البلاستيكية والمطاطية، والهندسية والكهربائية، والصناعات الإنشائية، ثم صناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية.



واستحوذت مدينة الحسن الصناعية، على غالبية الصادرات بنسبة نحو 95.6 بالمئة، ثم "سايبر ستي" بنسبة 2.7 بالمئة من إجمالي الصادرات، والمكتب الرئيسي نحو 1.7 بالمئة.



وقال رئيس الغرفة، هاني أبو حسان، إن التراجع الذي شهده إجمالي قيم شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال شهر تشرين الأول جاء مدفوعا بالتراجع في صادرات بعض القطاعات، وعلى رأسها الجلدية والمحيكات، وقطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون، وقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية.



وأضاف، إن التراجع جاء نتيجة تراجع الطلب في الأسواق الأميركية عقب القرار الأخير المتعلق بالتعرفة الجمركية الأميركية، والذي انعكس على وتيرة الطلب على منتجات القطاع خلال الفترة الأخيرة.



وأكد أبو حسان أن القطاع الصناعي في إربد ورغم التراجع النسبي خلال الشهر الماضي ما يزال يمثل دعامة رئيسية للاقتصاد الوطني، مشيدا بالدور الحكومي في دعم بيئة الاستثمار الصناعي وتسهيل الإجراءات ما يسهم في الحفاظ على تنافسية المنتج الأردني.