الثلاثاء 2026-08-04 09:26 ص

904 ملايين دينار صادرات تجارة عمان خلال 7 أشهر

إطلاق مجتمع أكاديمية غرفة تجارة عمّان للتدريب
غرفة تجارة عمان
 
الثلاثاء، 04-08-2026 09:13 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان لتصدير بضائع وسلع الى دول عربية وأجنبية خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 18.6 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

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وحسب معطيات إحصائية للغرفة  وصلت صادرات غرفة تجارة عمان من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها بالأشهر السبعة الماضية من العام الحالي إلى 904 ملايين دينار، مقابل 762 مليون دينار للفترة نفسها من 2025.


وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان بنفس الفترة 25626 شهادة، مقابل 22660 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 13.1 بالمئة.

 
 


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