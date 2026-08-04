904 ملايين دينار صادرات تجارة عمان خلال 7 أشهر

وحسب معطيات إحصائية للغرفة وصلت صادرات غرفة تجارة عمان من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها بالأشهر السبعة الماضية من العام الحالي إلى 904 ملايين دينار، مقابل 762 مليون دينار للفترة نفسها من 2025.
وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان بنفس الفترة 25626 شهادة، مقابل 22660 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 13.1 بالمئة.
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