904 ملايين دينار صادرات تجارة عمان خلال 7 أشهر

الوكيل الإخباري- ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان لتصدير بضائع وسلع الى دول عربية وأجنبية خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 18.6 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

اضافة اعلان



وحسب معطيات إحصائية للغرفة وصلت صادرات غرفة تجارة عمان من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها بالأشهر السبعة الماضية من العام الحالي إلى 904 ملايين دينار، مقابل 762 مليون دينار للفترة نفسها من 2025.