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الثلاثاء، 30-11-2021 02:23 م

أبرز نقاط ضعف لدى البشر

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الوكيل الإخباري - ترتبط نقاط الضعف البشرية أساسا بمشاعرنا وطريقة تعاملنا مع المواقف الصعبة، وهي موجودة لدى جميع الناس بدرجات متفاوتة، بغض النظر عن الثقافة أو الطبقة الاجتماعية أو العرق.

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في هذا التقرير، تستعرض مدونة "نو بونسي" (nospensees) الفرنسية أبرز نقاط الضعف البشرية من وجهة نظر نفسية.

1. الجُبن
نتحدث عن الجبن عندما يُسيطر علينا الخوف بشكل تام في المواقف الصعبة والمحفوفة بالمخاطر، وعندما نتخلى عن أهدافنا بسبب تلك المخاوف، أو نُحجم عن المخاطرة في نطاق المعقول، ونفتقد إلى الحد الأدنى من الشجاعة والإصرار وقوة الإرادة.

2. الأنانية
يمكن تصنيف الأنانية ضمن أقوى نقاط الضعف لدى البشر، وهي سمة من سمات الأشخاص الذين يشعرون بنقص ما.

 

3. الكراهية
هي ازدراء الآخرين أو رفضهم، وتنطوي على سلوك عدائي وعدم قدرة على فهم الآخر واحترامه.

4. ضعف التركيز
ضعف التركيز هو إحدى كبرى نقاط ضعف البشر في أيامنا. ولا يتعلق الأمر بمشكلة تؤثر فقط على الإدراك، بل هو عائق أمام التفكير وتحقيق الأهداف، وغالبا ما يجعل حياة الشخص فوضوية وبلا معنى.

 

5. انعدام الثقة
يعد الشعور بانعدام الثقة أحد ثمار الخوف، فعندما يسيطر عليك الشك تجاه كل شيء من حولك، تصبح عاجزا تمام عن مواجهة تقلبات الحياة ومشاكلها.

6. نفاد الصبر
عدم القدرة على الانتظار هو إحدى سمات المجتمعات اليوم، حيث يؤدي أي تأخير إلى شعور بالتوتر والقلق، ويكون عادة ما مصحوبا بنظرة مرتبكة إلى المستقبل.

 

7. الحسد
يرتبط الحسد بالمعاناة النفسية عند النظر إلى مزايا الآخرين أو إنجازاتهم. ويعكس الحسد غالبا ضعف الشخصية، لأنه ينطوي على التركيز على حياة الآخرين بدلا من التركيز على حياتك الخاصة، وكل إنجاز يحققه الآخر يسبب لك مزيدا من التعاسة.

8. الاستياء
الاستياء هو عدم القدرة على التغلب على مشكلة سابقة تسببت في معاناة أو ألم نفسي. ويعتبر ذلك ضعفا لأنه مرتبط بركود المشاعر، ويحتاج إلى علاج حتى نتجاوز تماما صدمات الماضي.

9. التبعية
لدينا جميعا شخص ما في حياتنا نشعر بأننا في تبعية له، لكن البعض يشعر بالتبعية لكل من حوله.

 

10. العناد
هناك فرق بين العزم والمثابرة، وبين العناد. وفي الواقع، يعتبر العناد رغبة صبيانية لفرض إرادتنا أو الحصول على ما نريد بعيدا عن المنطلق السليم، وقد يسبب ذلك معاناة نفسية لا مبرر لها.

 

المصدر - لبنان 24 

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