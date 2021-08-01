الأحد 01-08-2021
الوكيل الاخباري

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يقر السياسة الأردنيّة للمشاركة الإلكترونيّة لسنة 2021م

اشتباكات بيروت.. عون يطلب من الجيش إعادة الهدوء

واشنطن تتوعد إيران برد وشيك

قطر: استقرار إصابات كورونا حول 90 حالة يوميا

تركيا: إخلاء قرية بولاية أنطاليا بسبب الحرائق

تجّار غزة يتظاهرون ضد حصار الاحتلال

بدء حملة نظافة على جوانب الطرق بالطفيلة

إنذار 35 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية بعمان

لقاء يناقش آليات تنظيم الوسط التجاري بإربد

الأحد، 01-08-2021 10:00 م

أخطبوط بـ 36 ذراعا يثير دهشة زوار حديقة يابانية

610302b39cb94


الوكيل الإخباري - حالة من الدهشة تتملك زوار حديقة كوجوكوشيما المائية في مدينة ساسيبو اليابانية، عندما يرون الأخطبوط الجديد الذي يستخدم بمهارة فائقة أطرافه الـ36 ذات الأحجام المختلفة، لتناول الوجبات.

ووفقًا لحديقة كوجوكوشيما المائية، فإن صياد تبرع بالأخطبوط، بعد أن اصطاده في المياه قبالة حي شيكاماتشي بالمدينة، مطلع حزيران الماضي، ولا يزال جنس هذا الأخطبوط مجهولًا.

اضافة اعلان

 

والمعتاد أن الأخطبوط حيوان ينتمي إلى مجموعة الرخويات، ورتبة رأسيات القدم. له رأس بارز، وفم محاط بـ8 أذرع فيها ممصات بسيطة.

وجسم الأخطبوط رخو لا يحتوي على هيكل عظمي؛ مما يُمكنه من عصر جسمه والاختباء في الشقوق الضيقة، حيث إن الجزء الصلب الوحيد الذي يملكه الأخطبوط هو الفك الشبيه بالمنقار الذي يوجد في فمه.

في الحالات الطبيعية تمتلك الأذرع الثمانية الأصلية للأخطبوط "أكواب" شفط، لكن يمكنها أن تتشعب لأطراف أخرى بعد أن يتم تقطيعها بواسطة الأسماك والحيوانات المفترسة الأخرى التي تهاجمها، وحينها يمكن أن تتجدد أذرع الأخطبوط، وفي حالات غير عادية، يمكن أن تتطور لأطراف متعددة.

 

ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان وجود هذه الأذرع بدلا من 8 ناتجا عن طفرة مفاجئة أو لسبب خلقي.

المصدر - لبنان 24 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
mc013

طرق تعويد الطفل على عدم مقاطعة الحديث

iStock-849069964-1200x630

أمريكا..مولود قبل أوانه يسجل معدل ذكاء مرتفعاً - صورة

1026494560_0_295_3000_1918_1000x541_80_0_0_f985b48f7bcca77aa1c44871b8d652ad

الشرطة الكندية تعتذر بعد إلقاء جثة امرأة في حاوية القمامة

Salmo_salar-Atlantic_Salmon-Atlanterhavsparken_Norway

سمك السلمون يتعرض لحروق فى نهر كولومبيا بأمريكا - فيديو

820211102013133077567

قصة فتاة لم تكف عن البكاء أثناء تكفينها في السعودية

75379-تسلق-الجبل

رجل بريطاني يتسلق اعلى قمة في جنوب ويلز مع بومة لهذا السبب - صور

أخبار متعلقة
0b4b366e-b54b-44f7-b247-9f746adb4e6f

نفوق السلحفاة الشهيرة شورلي أقدم سكان حديقة حيوان فيينا عن 130 عاما - صورة

5df2340bfd81ba4a9a6d417e

العثور على فطر بوزن حوالي 3 كيلوغرامات في الصين - صورة