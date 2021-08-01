أخطبوط بـ 36 ذراعا يثير دهشة زوار حديقة يابانية

الوكيل الإخباري - حالة من الدهشة تتملك زوار حديقة كوجوكوشيما المائية في مدينة ساسيبو اليابانية، عندما يرون الأخطبوط الجديد الذي يستخدم بمهارة فائقة أطرافه الـ36 ذات الأحجام المختلفة، لتناول الوجبات.



ووفقًا لحديقة كوجوكوشيما المائية، فإن صياد تبرع بالأخطبوط، بعد أن اصطاده في المياه قبالة حي شيكاماتشي بالمدينة، مطلع حزيران الماضي، ولا يزال جنس هذا الأخطبوط مجهولًا.

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والمعتاد أن الأخطبوط حيوان ينتمي إلى مجموعة الرخويات، ورتبة رأسيات القدم. له رأس بارز، وفم محاط بـ8 أذرع فيها ممصات بسيطة.



وجسم الأخطبوط رخو لا يحتوي على هيكل عظمي؛ مما يُمكنه من عصر جسمه والاختباء في الشقوق الضيقة، حيث إن الجزء الصلب الوحيد الذي يملكه الأخطبوط هو الفك الشبيه بالمنقار الذي يوجد في فمه.



في الحالات الطبيعية تمتلك الأذرع الثمانية الأصلية للأخطبوط "أكواب" شفط، لكن يمكنها أن تتشعب لأطراف أخرى بعد أن يتم تقطيعها بواسطة الأسماك والحيوانات المفترسة الأخرى التي تهاجمها، وحينها يمكن أن تتجدد أذرع الأخطبوط، وفي حالات غير عادية، يمكن أن تتطور لأطراف متعددة.

ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان وجود هذه الأذرع بدلا من 8 ناتجا عن طفرة مفاجئة أو لسبب خلقي.



المصدر - لبنان 24



