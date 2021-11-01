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الإثنين، 01-11-2021 04:03 م

أسماء أولاد مميزة من ثلاث حروف

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الوكيل الإخباري - أسماء أولاد مميزة، يفضل كثير من الآباء والأمهات إختيار أسماء خفيفة سهلة النطق، ولذلك يحرصون على أن يكون إختياراتهم محدودة في أسماء مكونة من ثلاث حروف ليكون الاسم سلس بعيد عن الصعوبة، ومن أجل ذلك نقدم أسماء أولاد مميزة مكون من ثلاث حروف.

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توجد أسماء أولاد مميزة عديدة وذات معاني قيمة وراقية، ومنها ما يلي:


نور : الوضوح والشفافية.
نجم : البريق واللمعان، وقد ذكر اسم النجم في القرآن الكريم.
يزن : العدل والمساواة في الحكم والاستقامة، ويشير إلى قوة التحمل.
غيث : المطر.
فهد : السرعة والخفة والقوة.
فضل : خير أو زيادة.
زيد : نما وكَثُر ويعني الزيادة والكثرة
سيف : يرمز إلى القوة والشجاعة، ويعني السلاح الأبيض المعروف.
سعد : يعني الفرح والسرور والمرح.
شرف : شريف القوم.
عمر : من العمر الطويل المديد له، وعمر هو المعمر في الحياة.
عُدي : تصغير عدو أي الخصم.
علي : كثير العلوّ، العالي الشرف، الشريف، الشديد، الرجل الصلب.
أنس  : ما تأنسُ به ومنه الألفة سكن القلب.
ليث :القوة والهيبة وتعني الأسد.
قصي : البعيد وتأتي بمعنى النسب أيضاً.
قيس : الصعوبة والشدة، وهو مأخوذ من القياس، أو هو المتبختر.
كرم : الجود والسخاء والفضل، ويفترض أن يتمتع صاحب اسم كرم بشخصية معطائه وكريمة، يحب الخير لمن حوله.
مجد : العِزّة والرفعة والمروءة، الكرم والشرف الواسع، ويعني أيضاً النبل.
نور : الضياء والنور هو الذي يبين الأَشياء ويُرِي الأَبصار حقيقتها.
آدم : ألف وأصلح، نسبة إلى أبونا آدم عليه السلام.
هود : اسم نبي قوم عاد سيدنا هود حفيد نوح عليهما السلام.
نوح : من الراحة، وهو اسم نبي الله نوح عليه السلام.

 

من أسماء أولاد مميزة من ثلاث حروف ما يلي:

شمس – بدر – قمر – رزق – رعد – آسر – مزن – محب – نجم – علي – رام – شاه – شجى – فرس – كرم – ونس – وتد – شجن.


المصدر - هي

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