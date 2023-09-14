أسماء بنات جديدة وناعمة مستوحاة من فصل الشتاء

الوكيل الإخباري - اختيار الاسم حسب الفصل، هو أمر جميل ومعبّر، يلازم المولودة الجميلة عندما تكبر، ويذكرها بموعد قدومها، وهو نوع من التميز، والتفرد الذي يبحث عنه كل أبوين، إضافة لمعاني الخير الذي يحمله الشتاء في مطره، وسقايته للأرض.

إليك أسماء بنات تناسب فصل الشتاء :

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رسيل

ماء عذب يملأ الآبار بعد هطول المطر.



ديم

المطر المستمر في الهطول.



رودينا

هي السحابة التي غطت الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء



توهين

اسم فتاة هندي الأصل، ويعني بياض الثلج.



مزن

الغمام.

مزنة

وهي السحابة المليئة بالماء.



رذاذ

المطر الساكن الخفيف.



رهمة

مطر خفيف ولكن أقوى من الرذاذ.



نويلاني

يشير الاسم للضباب أو الندى، وهو من منطقة هاواي بشكل أساسي، كما قد

يعني الاسم “من السماء”

توشار

قطرات المطر.



هاليم

اسم بنت يدل على المناطق المعتدلة في الحرارة



تهتان

مطر غزير



عباب

مطر كثير.

رسيل

ماء عذب يملأ الآبار بعد هطول المطر.



رين

أنواع من الطيور تظهر في فصل الشتاء.



روبين

اسم نوع من العصافير التي تظهر في فصل الشتاء.



برد

الجو البارد

طل

أخف المطر وأضعفه.



حيا

ماء المطر الذي يحيي الأرض بعد موتها.



وَدْق

المطر المستمر



شمس

نسبة إلى شمس الشتاء الدافئة

بشائر

التفاؤل والخير والمطر خير



جود

جود هو المطر الغزير والرعود هو كثرة الرعد.



إبراق

اسم بنت جميل يعنى حدوث البرق واللمعان والضوء الشديد.



سيلا

اسم عربي مأخوذ من كلمة السيل، وهو يعني الأمطار أو السيول.

سنو

اسم فتاة فرنسي الأصل، ويعني بياض الثلج.



نيف

اسم لاتيني ويعني الثلج.



بيانكا

اسم إيطالي الأصل، ويعني اللون الأبيض الذي يشبه الثلج.

سيدتي

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