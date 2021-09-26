الوكيل الإخباري - أسماء بنات راقية، الحب من المشاعر الجميلة التي لها تداعيات إيجابية عميقة على النفس، وهو من أجمل الأحداث التي لها أن تدخل صاحبها في سعادة وهناء، ولذلك ولتكون حياة المواليد البنات جميلة وكلها حب وألفة ومودة، نقدم لك عزيزتي الأم أسماء بنات راقية تدل على الحب، والتي من بينها اسم مودة وأسماء أخرى تالية لتتخيري منها ما يروق لك من أسماء.





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من أسماء بنات راقية تدل على الحب ما يلي:

غرام : الحب الشديد، والعشق حتى الجنون ويعني أيضا الهوى والولع بالمحب.

هيام : الحب الذي يسيطر على القلب والعقل والوجدان ويعني أيضاً الحب بإستسلام لوصوله إلى الهيام.

مودة : الألفة والحب الجميل الذي يملك المشاعر ويظهر على التصرفات والأقوال.

حبيبة : الفتاة المحبة التي يحبها كل من يتقرب إليها، وتعني أيضاً الفتاة التي تدخل القلب سريعاً.

وئام : الحب مع الإنسجام والتفاهم وتلاحم المشاعر.

عشق: الحب والحنين إلى المحبوب، ويطلق على الفتاة مرهفة الحس التي تتعلق بسرعة بالآخرين.

وجد : حب نهايته حزينة أو غير مرضية للطرفين.

محبوبة : الفتاة المقبولة التي يحبها الجميع بمجرد أن يتحدثوا معاها ويرونها.

حنان : يعبر هذا الاسم عن الحب، وهو من أشهر الأسماء العربية التي لاتزال تستخدم حتى الآن.

جوي : من أسماء بنات راقية تعبر عن الحب الحزين الذي تكون نتيجته الفراق.

تيمه : من المتيمة أي الولهانة بحب شخص ما، يعني الحب الشديد الذي يقود صاحبه إلى التذلل والخضوع للحبيب من أجل الحفاظ على الحب.

فتون : يعني الشغف والحب اللاذع الذي يوقع القلب.

وداد : الألفة والحب القويان.

حنين : الحب والشعور بميل إلى المحب والرغبة في مقابلته للشعور بإفتقاده.

سدم : الشعور بالندم بعد الحب.

ومن أسماء بنات راقية تدل على الحب أيضاً ما يلي:



عشق – محبة – حبابة – حبوبة – محبوبة – مغرمة – ودودة – ود – حنونة – إنسجام – مودة – عاشقة – هائمة.­­­



المصدر - هي