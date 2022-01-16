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الأحد، 16-01-2022 04:26 م

أسماء مواليد بنات مستوحاة من الموسيقى

اسماء بنات بحرف الراء قديمة ومعانيها


الوكيل الإخباري - أسماء مواليد بنات مستوحاة من الموسيقى بها كثير من النغم والروعة نقدمها اليوم لكل الآباء والأمهات العاشقين للموسيقى وللألحان الجميلة الرقيقة ليختاروا من بينها ما يرق لهم، وما يليق بمواليدهم الملكات الصغيرات.

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وأسماء مواليد مستوحاة من الموسيقى لها معاني رقيقة وقيمة، لذا تابعوا معنا القائمة التالي ذكرها في السطور القادمة.

 

فيما يلي ذكر لأحمل أسماء مواليد بنات مستوحاة من الموسيقى :

 

نغم: الطرب في الغناء.
أنغام: مفردها نغمة وتعني اللحن الجميل.
نايا: يعني الناي في الفارسية، وهي آلة موسيقية حزينة.
غنوى: اسم موسيقي ويعني الأغنية.
سولو: الغناء المنفرد.
ألحان: أي أنغام يترجمها الملحن على كلمات الأغنية.
طروب: من الطرب وحسن الاستماع إلى الموسيقى.
فيولا: اسم آلة وترية تشبه الكمان، ولكن صوتها أكثر غلاظة، كما أن حجمها أكبر.
أوبرا: أحاديث وحوارات موسيقية عالمية رائعة.
مندولين: آلة موسيقية تشبه العود ولكنها أصغر حجماً منه.
هارير : حفل غنائي.
هارموني : من أصل يوناني ويعني ايقاع موسيقى.

 

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