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الإثنين، 21-02-2022 10:35 ص

أصغر معلم يوغا في العالم يعيش في دبي - صور

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الوكيل الإخباري - دخل الطفل الهندي، ريانش سوراني موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعمر لم يتجاوز التاسعة و229 يوماً كأصغر معلم لليوغا. ولفت موقع "نيوز 18" إلى أن سوراني الذي يعيش مع عائلته في دبي طوّر عشقاً لليوغا بمراقبة والديه يمارسان رياضة التأمل كجزء من روتين يومي وأخذ ينضم للجلسة منذ كان في الرابعة من العمر.

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ويقيم سوراني حالياً حلقات يوغا تضم مجموعات صغيرة بين 10 و15 شخصاً. وكان اللقاء الأول لصبي التاسعة مع التدريب الاحترافي حين عَلِم أن أبويه سيحضران دورةً تدربية في ريشيكيش الهندية وأصر على مرافقتهما.

وأشار سوراني إلى أن المسار علمه الانضباط والفلسفة التشريحية والحقائق الغذائية للأيروفيدا. وقد تلقى شهادته من معهد أناند شيكار لليوغا في يوليو 2021، بعد أن أتم 200 ساعة تدريب على يد أستاذ يوغا.

 




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