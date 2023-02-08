أقوى الزلازل في آخر 100 عام

الوكيل الإخباري - تتزايد كل لحظة حصيلة القتلى والمصابين والمشردين جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وخلف آثاراً مدمرة في الأرواح والممتلكات.



ويعتبر الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا من الزلازل المدمرة حيث كان بقوة 7.9 درجات بمقياس ريختر وراح ضحيته أكثر من 6 آلاف شخص حتى الآن في البلدين المتجاورين.

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وهذه أمثلة لأشهر الزلازل التي سجّلت ما بين 7- 9 درجات على مقياس ريختر، وخلفت نتائج تدميرية خلال الـ100 عام الأخيرة بحسب سكاي نيوز.



زلزال الإكوادور وكولومبيا 1906

الخسائر البشرية: 1500 قتيل

القوة: 8.8

نتائج أخرى: موجات تسونامي على طول ساحل أميركا الوسطى



زلزال تركيا 1939

الخسائر البشرية: 30 ألف شخص.

القوة: 7.8

زلزال التبت 1950

الخسائر البشرية: 780 قتيلا

القوة: 8.6

نتائج أخرى: انهيارات أرضية ضخمة وتشققات كبيرة



زلزال كامتشاتكا في روسيا 1952

لم يسجل خسائر بشرية

القوة: 9.0

نتائج أخرى: هزات ارتدادية وموجات تسونامي وصلت للولايات المتحدة



زلزال تشيلي 1960

الخسائر البشرية: 6.000 قتيل

القوة: 9.5 درجات بمقياس ريختر

نتائج أخرى: موجات تسونامي ضخمة



زلزال ألاسكا العظيم 1964

الخسائر البشرية: 130

القوة: 9.3

نتائج أخرى: موجات تسونامي وهزات ارتدادية



زلزال إسطنبول بتركيا 1999

الخسائر البشرية: 17 ألف قتيل

القوة: 7.6

نتائج أخرى: تشريد مئات الآلاف، وانهيار عشرات الآلاف من المباني

أزميد إلى منطقة منكوبة.

زلزال سومطرة في إندونيسيا 2004

الخسائر البشرية: 226 ألف شخص ومليون مشرد

القوة: 9.1

نتائج أخرى: موجات تسونامي ضخمة ضربت 14 دولة



زلزال اليابان 2011

الخسائر البشرية: 15 ألف قتيل

القوة: 9.0

نتائج أخرى: 50 هزة ارتدادية

قدّر البعض قوة الزلزال بثمانية أضعاف قوة القنبلة التي سقطت على هيروشيما



زلزال مولي في تشيلي 2010

الخسائر البشرية: 600 قتيل

القوة: 8.8

نتائج أخرى: 100 ألف مشرد وموجات تسونامي عاتية تسبّبت في تدمير عشرات القرى



يُضاف لما سبق زلازل ضربت الكثير من البلدان، على مقياس درجات أقل، لكن خلفت تدميراً واسعاً، منها في الشرق الأوسط زلزال مصر عام 1992، بدرجة 5.8، تسبب في وفاة 545 شخصا وتدمير مئات المباني.

البيان