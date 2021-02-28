أكبر لوحة في مزاد بدبي تستهدف 30 مليون دولار لمساعدة الأطفال الفقراء

الوكيل الاخباري - قال الفنان البريطاني ساشا جفري إنه يستهدف من عرض أكبر لوحاته في مزاد بدبي مبلغ 30 مليون دولار، وذلك لتخصيصهم لمساعدة الأطفال الفقراء حول العالم.

اضافة اعلان



وبحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية فقد قرر الفنان التشكيلي البريطاني ساشا جفري، إعادة توزيع عائدات بيع عمله المسمى "رحلة الإنسانية" في دبي، والتي تقدر بنحو 30 مليون دولار، على جمعيات خيرية مخصصة للأطفال.



وقال جفري إن أجزاء من أكبر لوحة فنية في العالم ستعرض في مزاد في دبي لجمع ملايين الدولارات للأعمال الخيرية للأطفال في الدول الفقيرة.



يشار إلى أن اللوحة المقصودة تسمى "رحلة الإنسانية"، وتبلغ مساحتها 1980 مترًا مربعًا؛ وقد تم تقسيم العمل فيها إلى 70 قطعة جاهزة للبيع بالمزاد العلني على مدار العامين المقبلين.



وقد تم عرض هذه التقسيمات الفنية الملونة بأحجام مختلفة على جدران فندق أتلانتس في دبي، الذي كان جفري قد عمل على اللوحة فيه، مؤكدا أن العمل استغرق سبعة أشهر بمعدل 18 إلى 20 ساعة في اليوم.



وتعامل جفري من خلال مادة "جصية" عن طريق وضع حوالي 300 طبقة، واستخدام أكثر من خمسة آلاف لتر من الطلاء، وأكثر من ألف فرشاة، وقد تم الانتهاء منها في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.



ودخلت اللوحة موسوعة غينيس كأكبر عمل فني تشكيلي، مما جعل صاحبه يطمح أن يحقق بيعه 30 مليون دولار على الأقل (24.5 مليون يورو) لتمويل مبادرات تتعلق بصحة وتعليم الأطفال في الدول الفقيرة.



وقال جفري: "لا أريد أن تكون هذه مبادرة منعزلة، أريد حقًا المساعدة في تغيير العالم ، والطريقة للقيام بذلك هي منح المجتمعات الأكثر فقرًا إمكانية الوصول إلى الإنترنت".



وأضاف وهو مفعم بالأمل: "عندها يمكننا بسهولة نقل المعرفة وبالتالي توفير تعليم حقيقي للأطفال المحرومين".







المصدر : سبوتنك



