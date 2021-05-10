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الإثنين، 10-05-2021 01:46 م

أكلات شعبية تعدها بعض الشعوب العربية في عيد الفطر

حلو


الوكيل الإخباري - تتميز الدول العربية بتنوع ثقافاتها واختلاف عادات شعوبها في العديد من مناحي الحياة خاصة في المناسبات العامة، ويشمل ذلك الأكلات الشعبية التي تختلف من دولة إلى أخرى.

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ومع اقتراب عيد الفطر تبدأ بعض الشعوب في إعداد أنواع خاصة من الأكلات الشعبية، التي تعد جزء من احتفالات تلك الشعوب، وتختلف من دولة إلى أخرى، بحسب ما ذكرته "بوابة أخبار اليوم" المصرية، التي أوردت جانبا من أبرز الأكلات الشعبية في عدد من الدول العربية.


مصر
يشتهر المصريون بصنع الحلويات من الكحك والأطباق الرئيسية من المأكولات البحرية وخصوصا المملحة منها مثل الرنجة و الفسيخ.


المغرب
يحرص سكان العديد من بلدان المغرب العربي على إعداد الحلويات مثل ملاوي و الرغايف مع الشاي المغربي بالنعناع وحلويات مغربية مثل كعب الغزال و الفقاص.


اليمن
يعد طبق "الزربيان" من أشهر المأكولات الشعبية في اليمن خلال العيد، ويتكون من الأرز مع اللحم مع البطاطا والزبيب.


السعودية
تعد الكبسة من أشهر المأكولات الشعبية السعودية خاصة خلال المناسبات العامة ويتكون من الأرز مع لحم الغنم أو الإبل أو البقر.


الإمارات 
من أفضل المأكولات الشعبية التي ترتبط باحتفالات عيد الفطر في الإمارات "الثريد" وهي عبارة عن خبز ومرق اللحم، و " الهريس" وتتكون من القمح مجروش ممزوج بلحم مقطع بدون عظم مع الكمون.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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