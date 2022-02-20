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الأحد، 20-02-2022 11:15 ص

أمريكا.. حادث غريب من نوعه لص سرق سيارة ثم تركها على سكة القطار

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الوكيل الإخباري - في حادث غريب من نوعه شهدته إحدى الولايات الأمريكية, من خلال حادث سيارة بطله لص سرق سيارة ثم تركها على سكة القطار وقفز منها قبل ثوان من اصطدامه بها لتسقط على أحد المنازل.

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ووقع هذا الحادث في ولاية فلولريدا الأميركية, وذكرت ذلك وكالة “أسوشيتد برس” الإخبارية الأمريكية، أن الرجل قام بسرقة سيارة ثم القفز منها قبل أن تصدمها أحد القطارات.

 

وتم إلقاء القبض على السارق في وقت لاحق, بعدما تسبب القطار في إلقاء السيارة على أحد المنازل القريبة من الحادث، لكنه لم يتسبب في إصابة أي من سكان المنزل بحسب الوكالة.

 

ولفتت الوكالة إلى أن الرجل زعم أنه سرق السيارة بهدف البحث عن سياراته المفقودة، لكنه علق على قضبان السكك الحديدية ولم يتمكن من إخراج السيارة قبل أن يصل إليها القطار فقفز منها قبل ثوان من اصطدام القطار بها.


وأوضحت الوكالة أن الرجل لم يكتف بذلك وإنما حاول سرق رافعة من مكان قريب من الحادث لإخراج السيارة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

 

صوت بيروت انترناشونال 

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