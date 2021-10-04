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الإثنين، 04-10-2021 09:53 ص

أمريكي يمنح الشرطة مبرراً عبر فيسبوك للقبض عليه - صورة

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الوكيل الإخباري - زارته الشرطة بدل المشتري، رجل يعرض قطع غيار سيارة للبيع دون الانتباه لوجود مخدرات على الطاولة!

ألقي القبض على رجل من ولاية ميسوري في الولايات المتحدة بينما كان يحاول بيع قطعة غيار سيارة عبر الإنترنت، بعد رصد كمية كبيرة من الميثامفيتامين وحقنة في الصورة التي استخدمها للإعلان.

وتم القبض على جيمس كيرتس، 38 عاما، يوم الأربعاء الماضي ، بعد نشره الصورة على متجر "فيسبوك". وكانت حقيبته، التي تحتوي على المخدر والأدوية الخاصة به، مرئية بوضوح على طاولة القهوة خلف قطعة الغيار المعروضة من قبله للبيع.

اضافة اعلان


وقال شريف مقاطعة ستون، دوج رادير، إن شخصا ما أبلغهم بصورة المخدرات بعد وقت قصير من نشر كيرتس الإعلان على "فيسبوك".


وأضاف: "يبدو أنه (كيرتس) كان تحت التأثير لأن في خلفية صورته التي نشرها، ترك حقيبته الكبيرة من الميثامفيتامين والحقن على طاولة القهوة".


وقال الشريف إن السلطات الأمريكية أصدرت مذكرة تفتيش في منزل كيرتس، ووجدت بحوزته 48 غراما من الميثامفيتامين، ومسدسا غير مرخص.


وأضاف الشريف: "لقد وفرنا له الآن مكانا جديدا للإقامة معذرة أيها الناس، بضاعته ليست معروضة للبيع في الوقت الحالي".

 


 

المصدر - البيان 

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