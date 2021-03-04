الخميس 04-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

التربية : تعليق عودة الدفعة الثالثة من الطلبة إلى المدارس

وزير الصحة: ستبدأ الاصابات بالانخفاض تدريجيا بعد نهاية الشهر

الحركة الشرائية طبيعية على المخابز رغم المنخفض- فيديو

تساؤلات شعبية : هل سيُصدر أمر دفاع جديد لتأجيل الأقساط ؟

الأردن يفتتح قنصلية عامة في العيون المغربية

مطالبة نيابية بتأجيل أقساط القروض

إرادة ملكية سامية بالموافقة على القانون المعدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية 2021

انخفاض أسعار الذهب محليا

تويتر:مخالفات تعمل على إغلاق الحساب بشكل دائم

إيعاز من إدارة الأزمات إلى وزير الصحة بسبب انتشار كورونا

عاجل

التربية : تعليق عودة الدفعة الثالثة من الطلبة إلى المدارس

الخميس، 04-03-2021 02:03 م

إقالة ضابط أمريكي بعد اعتدائه على أحد كلاب التدريب.. فيديو

nYfRpDbQ575vPPgoTmZYzHMElckKO8tJbochiZsO


الوكيل الاخباري - ظهر مؤخرا عبر وسائل الإعلام الامريكية فيديو يظهر فيه أحد الضباط الامريكيين وهو يقوم برمي أحد كلاب داخل السيارة، ما دفع شرطة سالزبوري في شمال كارولاينا للتحقيق في الأمر.

اضافة اعلان

ويظهر في هذا الفيديو ضابط مجهول يقترب من السيارة بعد ابتعاد الكلب عن جلسة التدريب دون موافقة الضابط المسؤول، وقام بعد ذلك بالإمساك به ورميه في المقعد الخلفي للسيارة، بحسب ما ذكرت صحيفة "thehill" الأمريكية.

 

وبالرغم من عدم وجود أي شهود على ما حدث حينها، إلا أن كاميرا المراقبة التي وجدت في المكان قد أظهرت الضابط وهو يتعرض للكلب ويضربه قبل رميه في السيارة.


وفي بيان صدر عن قسم الشرطة، فإن الضابط المجهول الذي تعامل مع الكلب بهذه الطريقة قد تم فصله.


ولضمان نزاهة التحقيق في هذه المسألة، تم تكليف وكالة خارجية بقيادة التحقيق، وهي وكالة تقوم بإجراء مقابلات ومراجعة الأمر مع خبراء محددين في التعامل مع الكلاب، بما في ذلك المتعاملين السابقين مع إدارات الشرطة الأخرى، ومالك شركة تدريب الكلاب البوليسية.


وبينت هذه الوكالة بعد التحقيق بأن ذلك الضابط كان من الممكن أن يقطع نفس الكلب عن طريق رفعه ورميه بهذه الطريقة، إذ أنه ومن خلال رميه على كتفه وإعادته للخلف فإنه يقطع إمدادات الهواء عنه، فضلا عن إمكانية إصابته بأضرار في عموده الفقري.

 


سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

نار وصراخ.. لقطات من تدريب طيارين على تحطم الطائرات في أبوظبي - صور وفيديو

1BACC933-1D88-4EB8-9B73C5B296F102F5_source

علماء يحذرون: معدل ذوبان الجليد في القطب الجنوبي مخيف

س

ملياردير ياباني يبحث عن مرافقين له في رحلته حول القمر

Nova-II

حقن طفل مصري بأغلى دواء في العالم - صور

hero-lures

5 علامات لمعرفة ما إذا كانت الأسماك طازجة أم لا

154539744056241700

في آذار .. العالم يشهد 9 ظواهر فلكية