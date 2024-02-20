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الثلاثاء، 20-02-2024 09:48 ص

إمرأة بريطانية تستيقظ من غيبوبة دامت 5 سنوات بعد سماعها نكتة

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الوكيل الإخباري - قالت إمرأة بريطانية زارت إبنتها التي ترقد في غيبوبة عن لحظة لا تصدق عندما أخبرت إبنتها نكتة فبدأت تضحك، وكانت بيجي مينز التي تزور ابنتها جينيفر فلولين كل يوم لمدة خمس سنوات، والتي كانت ترقد في غيبوبة، دون أي استجابة، وفي أحد الأيام قالت نكتة فبدأت ابنتها تضحك فجأة.

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شعرت جينيفر بالدوار وهي في طريقها إلى العمل في 25 أيلول 2017، وانحرفت سيارتها عن الطريق واصطدمت بعمود هاتف، مما أدخلها في غيبوبة استمرت لخمس سنوات متتالية، أخبرت بيجي ابنتها نكتة سمعتها من إحدى صديقاتها، لكنها فوجئت عندما بدأت جينيفر بالضحك، لم تستطع جينيفر التحدث، لكنها استطاعت أن تومئ برأسها مشيرة بـ "نعم، ولا".

عادت جينيفر الآن إلى المنزل وتعيش مع والدتها.

 

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