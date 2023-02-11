إنقاذ شاب تركي بعد 113 ساعة تحت أنقاض الزلزال - فيديو

الوكيل الإخباري - تمكنت فرق الإنقاذ بولاية غازي عنتاب التركية من إنقاذ شاب بعد مرور 113 ساعة على بقائه تحت أنقاض بيته المدمر جراء الزلزال.
وبحسب وكالة الأناضول للأنباء، كثفت فرق الإنقاذ بقضاء إصلاحية عملها على بناء مهدم بعد سماعها صوت استغاثة من تحت الركام.
وبعد عمل شاق تمكنت من إنقاذ الشاب علي هان يلماز (18 عاما) بعد مرور 113 ساعة على وقوع الكارثة.
وتعمل في قضاء إصلاحية فرق الإنقاذ الكويتية إلى جانب الفرق التابعة لإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" وعمال مناجم أتراك.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة