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الأربعاء، 22-09-2021 02:32 م

ابهى معاني الانسانية تتجلى في مستشفيات البرازيل

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الوكيل الإخباري - أقدمت مجموعة من الممرضات في البرازيل على خطوة إنسانية لمساندة المرضى الذين دخلوا إلى العناية المشددة بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

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وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة ليد مريض، قمن الممرضات بوضع "قفاز" طبي مليىء بالماء الدافئ فوق كفه ، حيث إقتضى الوضع أن يمكث وحيداً في المكان دون زيارة أقاربه، والهدف من ذلك هو تعزيز الدافع النفسي، وعدم الشعور بالوحدة، معتبرين أن الخطوة الأولى للتعافي تكمن في الحيز النفسي للمريض نفسه، لتكون المستحضرات الطبية هي المساعد الثاني للنجاة.


وقد لاقت الصورة إنتشاراً واسعاً، خاصة بين الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا مؤخراً، ووصفوها بأنها أكثر المشاهد إنسانية في العالم.

 


المصدر - الفن 

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