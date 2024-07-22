اسماء اولاد وبنات .. 20 اسم بنت وولد من القران ومعانيها

الوكيل الاخباري - أجمل ما يمكنك اختيار اسم المولود منه هي اسماء اولاد وبنات من القران الكريم، والتي وردت في مختلف آيات الذكر الحكيم، فهو ما يشير إلى انتقائك أحسن المسميات وأعذبها، مع الاعتزاز بالدين والشعور بالفخر لأننا مسلمين، لذا نطلعك على كثير من الأمثلة على اسماء اولاد وبنات وردت بالقرآن الكريم ومعانيها من خلال الموضوع التالي.



أسماء بنات من القرآن الكريم ومعانيها

أجمل مسميات الفتيات تؤخذ من الآيات القرآنية لذا نعرض لك مجموعة منها، ونتعرف على معانيها معًا على النحو الآتي:

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تسنيم: عين مياه في الجنة.

سلسبيل: اسم عين في الجنة.

بارق: نهر على باب الجنة سيكون الشهداء عليه.

حور: من مسميات النساء في الجنة.

كوثر: من أنهار الجنة.

سدرة: اسم شجرة بالجنة.

أفنان: اسم غصن مورّق وملون.

جودي: اسم جبل مذكور في القرآن.

بنانة: بمعنى أطراف الأصابع.



اسماء اولاد من القران الكريم

استكمالًا لعرض اسماء اولاد وبنات من القران ومعانيها نطلعك على مسميات الذكور المتميزة، وهي كالآتي:



سليم: يشير إلى السلامة والنجاة.

براء: معناه بريء من سقم.

سراج: يشير إلى الضوء الساطع.

عاصم: بمعنى المنجّي والمخلِّص.

ساجد: هو من يضع الجبهة على الأرض أثناء الصلاة أو شكرًا لله وتعبدًا له.

شهاب: يعني كوكب ملتهب.



اسماء اولاد من القران والصحابة

يمكنك أن تختار من بين أسماء الصحابة خلال مرحلة تسمية المولود، فهي من أجمل الاختيارات على الإطلاق، وبعضها ورد في القرآن لذا نطلعك على أسماء اولاد من القرآن ومن أسماء الصحابة مميزة:



سفيان.

خالد.

محمود.

موسى.

عمار.

مصطفى.

جعفر.

تمام.

أنس.

هاشم.

معاذ.

أسامة.

طائع.

براء.

إلياس.

تميم.

أنس.

إيلاف.

صالح.

سليمان.

حمزة.

سليمان.

ياسين.

محمد.

عابد.

هارون.

جابر.

أبو بكر.

عبد الله.

ثابت.

معمر.

حذيفة.

نور.

حجاج.

رضوان.

بشر.

آدم.

معاوية.

بدر.

منير.

صابر.

آدم.

أبو هريرة.

عثمان.

عمار.

ريان.

أحمد.

سليم.

عمران.

عوف.

عمر.

بلال.

زياد.

عبد الله.

يونس.

حامد.



اسماء اولاد نادرة من الجنة

عندما نستند إلى ما احتوت عليه الجنة من أشياء عديدة سوف نستنبط منها أجمل المسميات للمواليد الذكور، ونطلعك على مجموعةٍ منها عبر النقاط التالية:



الحارث.

حسن.

تائب.

أسامة.

زيد.

حذيفة.

صفوان.

عبادة.

عزيز.

إسلام.

هاشم.

علي.

قاسم.

زياد.

تقي الدين.

أنس.



أسماء ذكور اسلامية نادرة 2024

لا حصر لأسماء الذكور الرائعة في الوطن العربي، وعندما تنعم بقدوم مولد جديد عليك اختيار الاسم الأنسب والفريد من نوعه له، فمن أسماء ذكور اسلامية نادرة ما يلي:



سالم.

أبو بكر.

غياث.

زياد.

صباح.

راشد.

أنس.

ماجد.

علي.

مصعب.

حاتم.

براء.

خالد.

حكيم.

جابر.

حسان.

راجح.

سلطان.

حيان.

عبيدة.

رسلان.

رضوان.

سليم.

بلال.

الحارث.

عمر.

صقر.

عبد الرحمن.

نبراس.

سعيد.

خليفة.

حمزة.

جود.

حجاج.

عوف.

نديم.

سفيان.

عباس.

هاشم.

زيد.

جسور.

عبد الله.

بسام.

فؤاد.

نايف.

أصيل.

حمد.

أسامة.

المعز لدين الله.

بلال.

وقاص.

نهيان.

راكان.

طلال.

طلحة.

القاسمي.

إياس.

فاروق.

بشارة.



اسماء بنات اسلامية نادرة

جمعنا لك باقة من أسماء البنات الإسلامية النادرة، ومنها ما يربط لك بين ثقافة العرب ومبادئ الإسلام، ويمكنك الاطلاع عليها مع إخلاص النية كما يلي:



سنابل.

سجدة.

ود.

شمس.

فردوس.

لقاء.

إخلاص.

صفاء.

إيمان.

بروج.

جودي.

إسلام.

سجى.

آلاء.

جنة.

دنيا.

ملك.

مودة.

توبة.

تبارك.

آمنة.

إيلاف.

أنهار.

إسراء.

بتول.

نداء.

قمر.

إكرام.

نور.

حنان.

جهاد.

أماني.

حسنات.

دعاء.

يقين.

مكة.

زكية.

رغد.

سلام.

زهرة.

سلوى.

حسنة.

صباح.

روح.

ليال.

رحيق.

إحسان.

ذكرى.

نجوى.

نمارق.



10: أسماء بنات من الجنة

نعرض لك أبرز عشرة أسماء بنات من الجنة ونتعرف معًا على معنى كل منها بشكل مختصر على النحو الآتي:



تالي: بمعنى نور الجنة.

خلود: أي حياة أبدية ومتانة.

لؤلؤة: هي درة بحرية.

أفنان: بمعنى فروع الشجر من الجنة.

سدرة: إشارة إلى شجرة النبق.

جنات: دلالة على الحديقة.

جنى: تشير إلى ثمر الجنة والرطب.

جوان: بمعنى الخدود الوردية وهو من أنهار الجنة.

سلسبيل: من أنهار الجنة.

تسنيم: بمعنى عين الماء.



قد يهمك على موقع الوكيل: اسماء أولاد بحرف الزين

ختامًا لديك الآن مخزون من اسماء اولاد وبنات من القران ومعانيها، لتستطيع التفكير والإجابة واختيار الاسم الأنسب والأفضل في النهاية للمولود، وتعتبر الأسماء المذكورة في القرآن الكريم من الأسماء الحسنة والجميلة غير المألوفة والجدير بالذكر ان المصدر الأول جريدة حلم العرب.

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