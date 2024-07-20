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اكتشاف عناكب الأرملة السوداء داخل سفينة شحن في ألمانيا

السبت، 20-07-2024 02:43 م

اكتشاف عناكب الأرملة السوداء داخل سفينة شحن في ألمانيا

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الوكيل الإخباري- تم اكتشاف عناكب الأرملة السوداء السامة على متن سفينة شحن في ميناء بريمرهافن الألماني على بحر الشمال.

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وقال مدير الميناء ستيفان بيرغر من سلطة ميناء بريمن: "تم العثور على بعض الكائنات الحية تحت حاوية". ونتيجة لذلك، تم وقف عملية تفريغ السفينة. وأشار إلى أنه لا يوجد خطر على الجمهور.


وأضاف بيرغر: "لم يتم إخلاء السفينة كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، الطاقم لا يزال على متن السفينة".


ومن المتوقع الآن أن يتم تنظيف السفينة بالكامل باستخدام معدات خاصة، بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع تفشي عثة البلوط. ومن المتوقع أن تستغرق هذه العملية نحو ثلاثة أسابيع.


وأوضح بيرغر أن طابقين تم إغلاقهما بإحكام تأثرا، مما يعني أن انتشار العناكب مستبعد عمليا.


وأشار إلى أنه لم يتم التأكد حتى الآن من نوعية عناكب الأرملة السوداء التي تم اكتشافها على متن السفينة، موضحاً أن سم كل أنواع هذه العناكب يمكن أن يتسبب في إصابة البشر بالشلل.


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