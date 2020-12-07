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الإثنين، 07-12-2020 02:42 م

اكتشاف هيكل معدني غامض جديد في جزيرة وايت البريطانية

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الوكيل الاخباري - قالت قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية، إنه تم اكتشاف هيكل معدني غامض جديد في جزيرة وايت البريطانية، وهو شبيه بالهياكل التي تم العثور عليها سابقا في الولايات المتحدة ورومانيا.

وذكرت القناة، أن أحد سكان الجزيرة، واسمه توم دانفورد عثر على الهيكل، خلال التنزه مع صديقته وكلبه صباح الأحد. وأشار الرجل، في حديثه مع القناة، إلى أنه عثر على الهيكل المعدني على شاطئ كومبتون الشهير.

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وقال: "أعرف كل القصص المنتشرة عن هياكل مماثلة تم الإبلاغ عنها مؤخرا، لذلك أدركت على الفور، ما الذي عثرت عليه. الشخص الذي وضعه هناك يعرف ما يفعله. هذا الهيكل فعلا يعكس الضوء. اعتقد أن هناك من يمزح بهذه الطريقة. لا أؤمن بنظريات المؤامرة".

 


وأكد الرجل، أن ارتفاع الهيكل يبلغ ثلاثة أمتار.

في وقت سابق، عثر طاقم من إدارة موارد الحياة البرية في ولاية يوتا على هيكل غريب يشبه الأحجار المتراصة في صحراء يوتا، ما دفع رواد الإنترنت إلى نشر نكات حول غرابة عام 2020.

 


بعد أسبوعين تقريبا من ذلك، تم رصد هيكل مماثل يطل على نهر في تل باتكا دوامن في مدينة بياترا نيمت في شمال رومانيا.

 


ولاحقا ظهر هيكل ثالث في قمة جبل باين في أتاسكاديرو بولاية كاليفورنيا.


 

 

 

 

 المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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