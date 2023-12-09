الجفاف يقتل عشرات الأفيال في زيمبابوي

الوكيل الإخباري - نفقت عشرات الأفيال عطشا في متنزه وانجي الوطني الشهير في زيمبابوي.

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وقال مسؤول في هيئة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي، إنه لا يوجد نهر رئيسي في متنزه وانجي، وإنما تعتمد الحيوانات على الآبار التي تعمل بالطاقة الشمسية.



وقالت دافين مادلاموتو كبيرة علماء البيئة في "زيمباركس"، لـ"رويترز": "نعتمد على المياه الاصطناعية بسبب تراجع المياه السطحية، ونظرا لأن الفيلة تعتمد على الماء فإننا نسجل المزيد من حالات النفوق".

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