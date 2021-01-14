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الخميس، 14-01-2021 10:15 ص

الصين: اكتشاف أقدم قصر في البلاد يرجع إلى 5300 عام

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الوكيل الاخباري - اعلن علماء اثار صينيون عن اكتشاف أقدم قصر في البلاد حتى الآن في مقاطعة خنان، ما اعاد تاريخ الصين في بناء القصور بنحو 1000 عام.

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وقال رئيس الجمعية الصينية للآثار وانغ وي، إن القصر القديم اكتشف في موقع شوانغهوايشو، الذي يعتقد أنه يقدم برهانا هاما جديدا على أصل الحضارة الصينية التي يزيد تاريخها على 5000 عام.


وبنيت الأطلال على منصة أرضية مرتفعة بمساحة نحو 4300 متر مربع ومليئة بأساسات لهياكل.


وكشفت أعمال التنقيب عن التخطيطات الواضحة للمجمعين بين هياكل بنيت على المنصة، وفي النصف الغربي من المنصة يقع فناء مستطيلي الشكل اكتُشفت خارج جدرانه الجنوبية ساحة كبيرة بمساحة 880 مترا مربعا. ويوحي الاكتشاف بأنه تخطيط نموذجي لقصر قديم، حيث تقع المنطقة الإدارية للبلاط الملكي أمام المساكن.


ويغطي الفناء الآخر الواقع في النصف الشرقي من الموقع، مساحة نحو 1500 متر مربع، حيث توجد ثلاثة مداخل فخمة.


وفي السابق، قام علماء الآثار باكتشاف أقدم قصر في الصين في موقع أرليتو للآثار، والذي مثل المدينة العاصمة للفترات الوسطى والمتأخرة لأسرة شيا (حوالي 2070 ق.م-1600 ق.م)، أقدم أسرة معروفة في الصين.


ومن المتوقع أن يؤدي الاكتشاف الحديث إلى العودة بإنشاء نظام القصور في الصين إلى تاريخ أقدم.


وعلى مساحة تبلغ 1.17 مليون متر مربع، يقع موقع شوانغهوايشو على الضفة الجنوبية للنهر الأصفر في بلدة خهلوه بمدينة قونغيي في مقاطعة خنان، وكانت هي المدينة العاصمة لـ "مملكة خهلوه" القديمة التي ترجع إلى قرابة 5300 عام، بما يدلل على أصل الحضارة الصينية.


-- (بترا)

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