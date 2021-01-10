الصين تحظر كريما بعد إصابة طفلة بتشوهات - فيديو

الوكيل الاخباري - حظرت وزارة الصحة الصينية 1200 عبوة كريم للبشرة يشتبه في أنه سبب عيوب نمو لدى الأطفال.

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ومن المتوقع أن تحتوي منتجات كريم البشرة المضاد للبكتيريا للرضع التي طورتها شركة في مقاطعة فوجيان الصينية على هرمونات تسبب التورم وزيادة الوزن والتقزم وزيادة نمو شعر الجسم.



وتم الكشف عن ضرر المستحضر بعد أن نشر مدون صيني، وي وينفنغ، يشتهر بدفاعه عن حقوق المستهلك مقطع فيديو يظهر تورم وجه طفلة عمرها خمسة شهور.



ووفقا لوالدة الطفلة فقد قامت باستخدام الكريم "YiFuLing" منذ شهرين، وبعد ذلك بدأت تظهر عليها اضطرابات النمو، بحسب ما نقلته صحيفة "إي تي توداي" المحلية.



وقالت الأم، وهي تحمل الطفلة في حضنها: "لم يزد طولها لمدة شهرين، وكان يزيد وزنها بمقدار كيلوغرامين تقريبا كل شهر".



وتابعت، "ثم بدأ ينمو شعر كثيف على جبهتها وسرعان ما لاحظنا أن الشعر بدأ ينمو في جميع أنحاء جسدها".



وأظهرت نتائج الاختبار على الكريم ومنتج مماثل من الشركة أنه يحتوي على هرمونات تصل إلى 31.1 مغم/كغم، والتي كان ينبغي أن تكون صفرًا وفقا لما تفرضه الرقابة لحماية حقوق المستهلك الصينية، بحسب ما ذكره وي.



ونفت الشركة المصنعة، "Fujian Ou’ai Infant and Child Healthcare Products"، في بيان أن منتجاتها بها أي عيوب في 8 يناير/كانون الثاني. وبدلاً من ذلك، اتهموا والدي الطفل "بخلق ضجة من خلال تصوير مقطع الفيديو".



وأصدرت الشركة المصنعة في مايو/أيار 2019 نتائج اختبار على حساب WeChat، التي أثبتت أنها لا تحتوي على هرمونات أو مضادات حيوية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. تم إجراء الاختبارات في مارس/أيار 2019 من قبل مركز الحجر الصحي الرسمي في مدينة نينغبو شرقي الصين.



وقال طبيب الأسرة بأن الكريم الهرموني قد يتسبب في بدء مرحلة البلوغ المبكر عند الفتاة، وقد يستغرق الأمر سنوات قبل أن يتساقط شعر الوجه.







المصدر : سبوتنك



