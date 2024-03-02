الطيور تلغي إقلاع طائرة في مصر

الوكيل الإخباري - بسبب اصطدام الطيور بمحركها، قررت شركة مصر للطيران إلغاء إقلاع رحلة طائرة وإنزال الركاب منها.



إلغاء الرحلة

في التفاصيل، أعلنت شركة مصر للطيران يوم الجمعة، إلغاء رحلتها من مطار كيجالي بروندا بسبب اصطدام بعض الطيور بمحرك الطائرة عند تحركها على المدرج.



وقالت الشركة إنه أثناء إقلاع رحلة لإحدى طائرات الشركة من طراز بوينغ من مطار كيجالي برواندا متجهة إلى مطار القاهرة وعلى متنها 116 راكبا، اصطدمت بعض الطيور بمحرك الطائرة عند تحركها على الممر، ما أدى إلى قيام الكابتن بإلغاء الإقلاع والعودة إلى الموقع مرة أخرى حفاظاً على سلامة الركاب والطائرة.

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كما تابعت في بيان أنه تم إنزال جميع الركاب من الطائرة وإيصالهم إلى الفنادق بمدينة كيجالي إلى حين الانتهاء من فحص الطائرة والتأكد من إزالة أي آثار ناتجة عن اصطدام الطيور بالمحرك.

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