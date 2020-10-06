العثور على ثعبان نادر أبيض اللون في الهند - صورة

الوكيل الاخباري – عثر عالم الطبيعة الهندي راجيف، بالقرب من مدينة جورجاون، بولاية هاريانا الهندية، على أندر ثعبان منقار ضيق العنق أبيض اللون.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية عن العالم قوله :"هذا ثعبان منقار ضيق العنق. إنه مصاب بالبرص طوله حوالي 60 سم".
A first for NCR: Rare Albino snake spotted | Gurgaon News - (For global wildlife news, download WildTrails (Android & iOS) https://t.co/vkCSZOH7yA) pic.twitter.com/mrbYtqOsmq— WildTrails - Ultimate Wildlife Holiday Experiences (@_WildTrails) October 5, 2020
وتنتشر في مدينة جورجاون الهندية مجموعة متنوعة من الثعابين شديدة السمية، بما في ذلك الكوبرا والكريت الهندي والإفي، بالإضافة إلى الثعابين الغير سامة نسبيا مثل البواء الرمل والبواء الهندي وأسنان الذئب وأفاعي الجرذان وأفاعي القطط وثعابين الإكليل.
المصدر : سبوتنك