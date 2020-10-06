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الثلاثاء، 06-10-2020 01:03 م

العثور على ثعبان نادر أبيض اللون في الهند - صورة

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الوكيل الاخباري – عثر عالم  الطبيعة الهندي راجيف، بالقرب من مدينة جورجاون، بولاية هاريانا الهندية، على أندر ثعبان منقار ضيق العنق أبيض اللون.

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ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية عن العالم قوله :"هذا ثعبان منقار ضيق العنق. إنه مصاب بالبرص طوله حوالي 60 سم".



وأكد ممثلو إدارة حماية الحياة البرية أن الثعبان الذي تم العثور عليه كفيف وغير ضار.

 

وتنتشر في مدينة جورجاون الهندية مجموعة متنوعة من الثعابين شديدة السمية، بما في ذلك الكوبرا والكريت الهندي والإفي، بالإضافة إلى الثعابين الغير سامة نسبيا مثل البواء الرمل والبواء الهندي وأسنان الذئب وأفاعي الجرذان وأفاعي القطط وثعابين الإكليل.

 

 

 

المصدر : سبوتنك 



 




 

 


 

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