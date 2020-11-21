السبت 21-11-2020
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السبت، 21-11-2020 11:21 ص

العثور على كنز ثمين مخباً منذ قرون بسبب سقوط شجرة

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الوكيل الاخباري- كشفت إدارة الآثار في إقليم ترنافا في سلوفاكيا، أن سائح اكتشف كنز كبير من النقود الفضية يعود للقرون الوسطى.

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وأوضحت الإدارة أن السائح عثر في جذور شجرة ساقطة على كومة من صفائح فضية ذات شكل غير منتظم وتحتوي على صور تنين، وتم بعد ذلك إرسال خبراء آثار إلى الموقع حيث اكتشفوا 147 قطعة نقدية فضية تحت الأرض.


ولحسن حظ الباحثين، قام الأشخاص الذين صادفوا العملات المعدنية على الفور بتنبيه السلطات التي تتعامل مع الآثار والكنوز.

 

وكان من السهل العثور على العملات المعدنية، لأنه من الواضح أن الأوساخ الموجودة في المنطقة قد نثرت من خلال مجموعة من الحيوانات خلال البحث عن الطعام، ما جعل العملات المعدنية أقرب إلى السطح.

ومن خلال دراسة النقود، تبين أن معظمها تم سكها في فيينا، أما الباقي فهي مزورة مصنوعة في هنغاريا من 1251 حتى 1330 عاما.

وأوضحت إدارة الآثار أن السائح عثر على 25 من أصل 147 قطعة، مشيرة إلى أنه سيحصل على مكافأة بعد أن يتم تقييم قيمة الكنز.

ويتكون الكنز من القطع الأثرية بشكل أساسي من العملات الفضية، ولكنه يتضمن أيضًا زوجًا من العملات الذهبية، تعود جميع العملات المعدنية إلى القرنين الخامس عشر والسادس عشر.

 

واستنادًا إلى التاريخ التقريبي لإخفاء العملات المعدنية وقيمتها العالية، قد تكون ذاكرة التخزين المؤقت للعملات المعدنية مرتبطة بفترة مهمة في تاريخ المنطقة، عندما دارت حرب أهلية على العرش المجري الذي كانت تحتله سلالة هابسبورغ القوية.

 

 

المصدر: الاقتصاد 



 




 

 


 

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