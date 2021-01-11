العثور على مخلوق بحري مخيف خلال رحلة صيد في أستراليا - صور

الوكيل الاخباري - عثر ثلاثة صيادين على مخلوق بحري نادر وغير مألوف يُعرف باسم "Coffin Ray على الساحل الجنوبي لولاية "نيو ساوث ويلز" بأستراليا.



ووفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الصيادين الثلاثة "جوزيف شالوهي" و"ريكي واربوري" و"ستيف كير" كانوا في رحلة صيد في خليج "باتيمانز" بمنطقة الساحل الجنوبي لولاية "نيو ساوث ويلز" في الـ28 من ديسمبر الماضي عندما عثروا بالصدفة على المخلوق البحري غريب الشكل.

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وتحدث "ستيف كير" في تصريحات لصحيفة أسترالية عن تفاصيل ما حدث، موضحًا أن الذهول تملك منه ومن زميليه لحظة اصطيادهم هذا المخلوق البحري والذي لم يسبق لأي منهم رؤية مثيل له.



وبعد عملية بحث خلصوا في النهاية إلى أنه يُعرف باسم "شعاع التابوت"، يمكن لهذا المخلوق أن يتسبب في إصابة من يهاجمه بالخدر، لكن لم يكن لدى مجموعة الصيادين أي علم بشأن قدرته على التسبب في الإصابة بالخدر أثناء قيامهم بإزالة خطاف الصيد عنه تمهيدًا لإعادته للمياه مرة أخرى.







وقال "كير" خلال تصريحاته "لم أر شيئًا كهذا من قبل.. لكن من الواضح أنه إذا لمسته فإنه يصيبك بالشلل ويمكن أن يكون في غاية الخطورة"، وأضاف "لم تكن نعرف ذلك في البداية لذا أزلنا الخطاف باستخدام كماشة".



وأفاد تقرير "ديلي ميل" بأن الصيادين الثلاثة قرأوا في وقت لاحق عن هذا المخلوق واكتشفوا ماهيته ومزيدًا من المعلومات عنه، وتبين لهم أن "شعاع التابوت" عادة ما يختبئ تحت الرمال ويمكن أن ينتج صدمات كهربائية قوية تصيب أي شخص يلمسه، وبذلك فهو يمكن أن يشل الضحية أو يصيبه بالخدر.



وأكد "ستيف كير" أنهم كانوا محظوظين لعدم تعرض أي منهم للأذى أثناء التعامل مع المخلوق البحري النادر.

المصدر : صدى البلد







