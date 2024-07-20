السبت 20-07-2024
الوكيل الاخباري
 

83 شاحنة مساعدات جديدة تعبر من الأردن لغزة

38919 شهيدا في غزة منذ 7 أكتوبر

تعرضت لهجومين.. إصابة سفينة قبالة المخا بأضرار طفيفة

بايدن يستأنف حملته الانتخابية ودعوات "ديمقراطية" لانسحابه

اقتصاديون وسياسيون: الأداء البرلماني المقبل بالملف الاقتصادي سيعزز الثقة بمجلس النواب

كيف استطاعت المسيرة "يافا" اختراق تل ابيب ؟ .. تفاصيل تكشف لأول مرة

قتلى وجرحى بين افراد قوة إسرائيلية بكمين محكم نفذته القسام

اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الأحد

شرطة بنغلادش تطلق النار على المتظاهرين في دكا

سلاح الجو الملكي الأردني يفتتح جناحه في المعرض الجوي الدولي AIR TATTOO

السبت، 20-07-2024 10:14 ص

"العطل التقني العالمي" يُثير سخرية وتندراً عبر مواقع التواصل

download


الوكيل الإخباري - تصدر وسم العطل التقني العالمي الذي أثر على أنظمة المطارات والبنوك والقنوات التلفزيونية منصات التواصل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم مع الخلل الذي أثر على العالم بالتندر والسخرية من إمكانية العودة إلى العصر القديم بكبسة زر واحدة.

ففي الأردن، شارك أحد النشطاء صورة لراديو قديم وأضاف تعليقًا: "أصعب عطل تقني قبل 30 سنة... أيام الزمن الجميل".

اضافة اعلان


وفي مصر، تفاعل النشطاء بإعلان عدم تأثر البلاد بالخلل التقني العالمي، معبرين عن ذلك بتعليقات ساخرة.



كما تداول آخرون، بينهم الملياردير الأميركي إيلون ماسك، صورة ساخرة تصور رجلاً يمثل منصة "إكس"، وهو يدخن سيجارة بكل هدوء ويشاهد الأحداث من حوله، في إشارة إلى استمرار عمل "إكس" رغم العطل التقني الذي أثر على دول مختلفة حول العالم نتيجة لخلل نظام "مايكروسوفت".

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62deb0cd423604114c50826c

"طول" جورجيا ميلوني يغرم صحفية 5 آلاف يورو

62deb0cd423604114c50826c

بيع حفرية ديناصور بمبلغ خيالي.. لا يخطر على البال

image (1)

قبيلة تعيش في عزلة تامة عن العالم .. أين تقع ؟

image

علماء يرصدون 5 توهجات قوية على الشمس يوليو الجاري

2024712222445482NK

شاهد: ألطف وظيفة في ولاية استرالية

20247161754441720S

فرنسا.. تصنيع أدوية بطابعات ثلاثية الأبعاد لتسهيل تناولها لدى الأطفال