"العطل التقني العالمي" يُثير سخرية وتندراً عبر مواقع التواصل

الوكيل الإخباري - تصدر وسم العطل التقني العالمي الذي أثر على أنظمة المطارات والبنوك والقنوات التلفزيونية منصات التواصل خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم مع الخلل الذي أثر على العالم بالتندر والسخرية من إمكانية العودة إلى العصر القديم بكبسة زر واحدة.
ففي الأردن، شارك أحد النشطاء صورة لراديو قديم وأضاف تعليقًا: "أصعب عطل تقني قبل 30 سنة... أيام الزمن الجميل".
وفي مصر، تفاعل النشطاء بإعلان عدم تأثر البلاد بالخلل التقني العالمي، معبرين عن ذلك بتعليقات ساخرة.
تعالى ياعاطف وريهم إزاي مايتأثروش بالخلل التقني https://t.co/ELcJUACICt pic.twitter.com/cksn2iQKUr— 🇪🇬 🇪🇬 🇪🇬 سامح عمر🇵🇸🇵🇸🇵🇸 (@Sameh_omar) July 19, 2024
من عين مطار برلين..— Ingy (@anjouje) July 19, 2024
ومن عين مطار دبي..
ومن عين مطار أمستردام..
ومن عين كل من شاف مطار القاهرة ولا صلاش ع النبي!😁 https://t.co/askG4mq4lK pic.twitter.com/9TIPSwmZ2H
مطار القاهره دلوقتي 😂#مطارات_العالم #مطار القاهره pic.twitter.com/WitwWag236— Alaa Omar ® (@alaaomar461) July 19, 2024
كما تداول آخرون، بينهم الملياردير الأميركي إيلون ماسك، صورة ساخرة تصور رجلاً يمثل منصة "إكس"، وهو يدخن سيجارة بكل هدوء ويشاهد الأحداث من حوله، في إشارة إلى استمرار عمل "إكس" رغم العطل التقني الذي أثر على دول مختلفة حول العالم نتيجة لخلل نظام "مايكروسوفت".
July 19, 2024