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السبت، 04-12-2021 12:17 م

القضاء البريطاني ينصف ميغان ماركل على ديلي ميل

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الوكيل الإخباري - ربحت دوقة ساسكس وزوجة الامير هاري ميغان ماركل يوم الخميس 3 كانون الاول / ديسمبر 2021، دعوتها ضد الصحيفة البريطانية "The Daily Mail"، وذلك في ما يختص بنشر رسالة ميغان ماركل الى والدها والتي نُشرت في عام 2018، بعد وقت قصير من زواجها من الأمير هاري. كانت دوقة ساسكس طلبت في هذه الرسالة من والدها توماس ماركل، 77 عامًا، التوقف عن الحديث والكذب في وسائل الإعلام حول علاقتهما المحطمة.

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اعتبرت المحكمة في قرارها ان نشر رسالة ميغان إلى والدها أمر غير قانوني، لأنه ينتهك خصوصيتها.

 

صدر حكم ضد صحيفة The Daily Mail قضى بأن تنشر على الصفحة الأولى هزيمتها القانونية، وأن تدفع مبلغ 450 ألف جنيه إسترليني (530 ألف يورو) لميغان ماركل مقابل التكاليف القانونية التي تكبدتها.

 

المصدر - الفن

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