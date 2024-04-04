اندلاع حريق لعبارة في تايلاند - فيديو

الوكيل الإخباري - اضطر ركاب للقفز إلى البحر هربا من حريق مشتعل في عبارة بخليج تايلاند بوقت مبكر من يوم الخميس، وعُلم بأن جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها وعددهم 108 بخير.

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وكانت العبارة التي تعمل ليلا من مقاطعة سورات ثاني على وشك الوصول إلى كو تاو، وهي مقصد سياحي شهير قبالة الساحل التايلاندي، عندما سمع أحد الركاب فجأة صوت فرقعة وشم رائحة دخان.



وقال الراكب مايتري برومجامبا إنه رأى دخانا ونيرانا متصاعدة بعد أقل من خمس دقائق، وذلك عندما بدأ الناس بالصراخ وأطلقوا الإنذار. أضاف "بالكاد تمكنا من الحصول على سترات النجاة في الوقت المناسب. كان الأمر فوضويا. وكان الناس يبكون، وأنا أيضا بكيت".



Tourists leap into the sea for their lives after boat catches fire near Death Island(Koh Tao Island in Surat Thani province-Thailand) 0404024 / Toeristen springen voor hun leven in zee nadat boot in brand vliegt nabij Death Island (Koh Tao-eiland,Thailand) pic.twitter.com/r2c2u95NRA April 4, 2024

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