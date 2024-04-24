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الأربعاء، 24-04-2024 11:18 ص

انقاذ طفل من رحلة مروعة تحت هيكل قطار بضائع في الهند

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الوكيل الإخباري - نجا طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بعد تشبثه بالهيكل السفلي لقطار بضائع مسافة بلغت نحو 100 كيلومتر في درجة حرارة شديدة.

وأنقذ موظفو السكك الحديدية في الهند الصبي، الذي ينحدر من راجاجيبورام في لكناو عاصمة ولاية أوتار براديش الهندية، يوم السبت الماضي، بعمل شجاع ملحوظ، بدا بعدها الطفل مهتزاً ومصدوماً بصورة واضحة من تلك الرحلة المروّعة.

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وفي يوم الحادث، كان الصبي يلعب بالقرب من خطوط السكة الحديدية في محيط ألمناجار، عندما صعد إلى إحدى عربات قطار الشحن المتجه نحو محطة روزا.


وأوضح مصدر مسؤول أن أحد عناصر محطة السكة الحديدية اكتشف وجود الطفل أسفل القطار، مشيراً إلى أن مدير محطة كارنا للسكك الحديدية أكد، في وقت لاحق، أنه متشبث بالفعل أسفل الهيكل السفلي لإحدى عربات القطار.


وقال: «بمجرد التأكد من وجود الطفل، تم تنبيه موظفي محطة هاردوي للسكك الحديدية للتوقف غير المقرر للقطار وإنقاذ الطفل».

 

البيان 

 

 




 

 


 

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