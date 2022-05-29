الأحد 29-05-2022
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الأحد، 29-05-2022 02:06 م

باحثون يكتشفون كنزا ثمينا في سم الافاعي

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الوكيل الإخباري-كشفت دراسة علمية حديثة، أن سم الأفاعي يحتوي على حمض نووي جرثومي ، تسمى بكتيريا "سوبر"، على الرغم من النظرة السابقة بأن السم معقم.

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ووفقا للدراسة التي أجرتها جامعة نورثمبريا البريطانية، ونشرتها دورية "ميكروبيولوجي سبكتروم"، فإن هذه البكتيريا تتكيف، ويمكنها البقاء على قيد الحياة في الغدد السامة للعديد من أنواع الأفاعي والعناكب.


وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين يتم لدعهم من الأفاعي يحتاجون إلى العلاج من العدوى التي تسببها البكتيريا، وليس الاقتصار فقط على مضادات السموم.


وحدد الباحثون القائمون على الدراسة، أنواع البكتيريا، حيث اكتشفوا أنها أنتجت تحورات لمقاومة السم، نظرا لأن السم يشبه مزيجاً من المضادات الحيوية.


واكتشف الباحثون أن الكوبرا ذات العنق الأسود، تعيش في سمها البكتيريا بكفاءة، حيث أرجع ستيرغيوس موسكوس، الأستاذ المساعد في العلوم الخلوية والجزيئية بجامعة نورثمبريا، ذلك إلى قدرة هذه البكتيريا على "التطور".


ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن موسكوس، تأكيده أن السم يقتل البكتيريا في البداية، غير أنها تتحور وتنتج الطفرات بعد ذلك، مما يساعدها على البقاء حية.


المصدر: رام الله

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