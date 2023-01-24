الثلاثاء 24-01-2023
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الثلاثاء، 24-01-2023 01:28 م

بالفيديو.. فقمة ضخمة تثير الذعر والفوضى في أستراليا

الفقمة-الفيلية


الوكيل الإخباري - ظهرت فُقمة ضخمة على شاطئ شبه جزيرة مورنينغتون الأسترالية؛ حيث تَقدمت نحو البر وحطمت النوافذ في واحدة من محطات الخدمة.

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وقال مدير العمليات في المنطقة، غلين شارب: إنه حاول إعادة الفقمة الضخمة للماء بواسطة مجداف؛ لكنها واصلت التقدم باتجاه مركز الخدمة.


ومع تضافر الجهود وباستخدام المجاديف أعاد العمال الفقمة إلى المياه.


وقال “شارب”: إن المسافة التي تبعد فيها الفقمة عن الماء كانت 500 متر؛ لكنها استغرقت حوالى نصف ساعة، كان وزنها لا يقل عن 500 كيلوغرام، أي حوالى نصف طن، وحجمها يعادل تقريبًا حجم البيانو الكبير.


وأضاف “شارب”: “تخيل حيوانًا يقترب منك بسرعة، لديها أسنان، وهناك الكثير من الدماء والموت نتيجة لذلك”.


وتم تحذير الجمهور بالبقاء على بُعد 30 مترًا على الأقل من الحيوان.

 

 

 

 

 

 

 سكاي نيوز

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