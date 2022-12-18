برازيلي يحقق رقماً قياسياً عالمياً.. حضر 11 بطولة لكأس العالم - صورة

الوكيل الإخباري - حقّق رجل برازيلي يبلغ من العمر 75 عامًا رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من بطولات كأس العالم FIFA التي حضرها فرد.

اضافة اعلان

وحضر دانيال سبروزي، من مدينة تاوباتي- ساو باولو، أول بطولة لكأس العالم في الأرجنتين عام 1978، وحضر كأس العالم هذا العام في قطر ليرتفع إجمالي عدد البطولات التي حضرها إلى 11.



وعبّر سبروزي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أهمية حضور بطولات كأس العالم في حياته، لافتاً الى أن شغفه يكمن في كرة القدم والتعرف على ثقافات مختلفة حول العالم.



وقال الرجل إنه يخطط بالفعل لكسر رقمه القياسي بحضور بطولة كأس العالم 2026.





لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة









