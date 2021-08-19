بريطانيا..زوجان يعثران على موقع أثري يحوي بقايا متحجرة لكائنات -شاهد

الوكيل الإخباري-موقع أثري يحوي بقايا متحجرة لكائنات تعود إلى أكثر من 160 مليون سنة

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عثر زوجان بريطانيان على موقع أثري يحوي بقايا متحجرة لكائنات يقول العلماء أنها تعود إلى أكثر من 160 مليون سنة.



استخدمت "سالي" وزوجها "نيفيل" خرائط جوجل للتعرف على الموقع الأثري خلال فترة الإغلاق نهاية العام الماضي ثم زارا الموقع ليتفاجئا بالعدد الهائل من الكائنات القديمة المحفوظة بشكل كامل تحت الأرض في تلك المنطقة.



اكتشف العلماء في متحف التاريخ الطبيعي حتى الآن 3 كائنات جديدة لم تكن معروفة للوسط العلمي قبل الآن.

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