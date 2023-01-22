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الأحد، 22-01-2023 09:22 ص

بعد غرقه في نهر بإندونيسيا.. تمساح يعيد جثة طفل لأهله

معلومات_عن_التماسيح


الوكيل الإخباري - انتشل تمساح ضخم جثة طفل في نهر ماهاكام بمنطقة كالمنتان الشرقية في إندونيسيا، بعد غرقه في النهر وفشل أسرته في العثور عليه.

وصُدم سكان بلدة موارا جاوا، بظهور تمساح يحمل جثة الطفل محمد زياد ويجايا، البالغ من العمر 4 سنوات.

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في مقطع فيديو استمر لأكثر من دقيقة بقليل، يمكن رؤية تمساح يحمل على ظهره جسد طفل صغير إلى ضفة النهر.


اختفى التمساح على الفور في مجرى النهر بعد أن شاهد السكان وعائلة الضحية جثة الطفل.


وقام فريق البحث والإنقاذ المشترك والسكان بإجلاء الجثة على الفور لنقلها إلى البر الرئيسي.


عندما تم نقل جثة الطفل الصغير بنجاح إلى البر، لم يتم العثور على جروح فيها باستثناء عضة في الظهر اضطر التمساح لإحداثها لدى التقاط جسد الضحية من مياه النهر وحمله.


تم الإبلاغ سابقا عن أن الطفل الصغير قد غرق في نهر ماهاكام بينما كان يلعب بمفرده خلف منزله في موارا جاوا.

 

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