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الأربعاء، 01-02-2023 10:46 ص

بعد غيابه عنها بسبب مرضه.. شاهد ردة فعل ناقة رأت صاحبها في السعودية

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو نشره رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين، لحظات استقبال ناقة صاحبها بالعناق بعد فترة طول غيابه عنها في السعودية ، إذ أبعده المرض عن لقاها.

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وأظهر مقطع الفيديو الناقة وهي تستقبل صاحبها المريض بالأحضان، والعناق، معبرة عن حبها واشتياقها له، وكأنها تطمئن على صحته وسبب غيابه.


وعلق فهد بن حثلين على الفيديو بالإشارة إلى وفاء الناقة لصاحبها بعد طول الغياب، قائلًا: ” لا تعلم أتتعجب من وفاء الناقة بعد طول الغياب! أم من وفاء مالك إبل أبعده المرض عن لقاهم”!

 

 

 

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