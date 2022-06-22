بعد فشله في إنقاذها .. رسالة مؤثرة من زميل طالبة المنصورة

الوكيل الإخباري - كشف عبدالرحمن وليد، الطالب بكلية الآداب جامعة المنصورة المصرية، والذي ظهر في مقطع فيديو مقتل نيرة أشرف، طالبة المنصورة، والتي لقيت مصرعها على يد زميلها، لفشله في الزواج منها، تفاصيل الحادث.

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وكتب عبدالرحمن على حسابه في تويتر، 4 تغريدات قصيرة، شرح فيها التفاصيل وموقفه، ورده على ما كُتبَ عنه على مواقع التواصل الاجتماعي من أنه «كان واقف بيتفرج وقت مقتل فتاة المنصورة».



وبدأ عبدالرحمن تعليقه على واقعة مقتل طالبة المنصورة بعبارة: «أنا آسف يا نيرة، وربنا حاولت ألحقك، وحاولت إني أبعده عنك، وربنا يشهد عليا.. أنا كنت واقف مصدوم، أول مرة أشوف حاجة زي كده في حياتي.. أيوا أنا الولد اللي كنت واقف بتفرج زي ما أنتم بتقولوا دلوقتي، لما شوفتوا الجزء التاني من الفيديو، بس أنا هقول كل حاجة ومش خايف»، وفقا للمصري اليوم.



وأضاف في التغريدة الثانية: «زي ما قولت في القسم، وفي أمن الجامعة، كل اللي حصل بالظبط، إني كان عندي امتحان وخارج من بوابة توشكي حوالي الساعة 11، وأنا خارج وبعبر الطريق للناحية التانية سمعت صوت صريخ جامد، جريت تلقائي أشوف فيه إيه وكنت أول واحد يوصل، وشوفت منظر عمره ما هيروح من بالي».



وأوضح في التغريدة الثالثة: «شوفت القاتل محمد عادل ماسك نيرة، وكانت واقعة على الأرض وغرقانة في دمها، أول ما وصلت كان أداها طعنتين في صدرها من فوق، وأنا وصلت وهو بيديها الطعنة الثانية، زقيته ووقعته على الرصيف، لكنه قام تاني وحاول إنه يعورني بالسكينة اللي معاه، وأنا غصب عني جريت، كان هو نزل للمرة الثانية وخبط الطعنة التالتة في الرقبة».



ويؤكد عبدالرحمن أشرف الطالب في كلية الآداب جامعة المنصورة: «بعد لحظات بسيطة نيرة كانت فارقت الحياة.. حقك مش هيضيع يا بنتي، والله وأنا أقسم بالله لسه داخل بيتي من الصبح بس علشان أكون سبب رجوع حقك، ربنا يرحمك ويغفر لك ويصبر أهلك على فراقك».



ويضيف عبدالرحمن وليد: ««الموت علينا حق وربنا هو اللي بيختار مين يعيش ومين اللى يموت، ومين أحسنله يكمل في الدنيا دي ومين أحسنله يكمل في مكان أحسن بكتير من هنا.. رحمة الله عليكي يا نيرة ربنا يجعلك في منزلة الشهداء ويرحمك وينتقم ممن كان السبب في موتك».



وأصدرت النيابة العامة المصرية بيانًا بخصوص واقعة مقتل طالبة المنصورة أوضحت خلاله أن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بحبس قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، المدعو «محمد عادل»، أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل الطالبة نيرة عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك أمام جامعة المنصورة.



وأكد بيان النيابة العامة أن المتهم أقر أثناء استجوابه في التحقيقات بارتكاب الجريمة، وأجرى محاكاة لكيفية تنفيذ الجريمة بمسرح الحادث (تمثيل الجريمة).



وأوضح البيان أن النيابة العامة في التحقيقات في حادث مقتل فتاة المنصورة نيرة أشرف، استمعت إلى أقوال عشرين شاهدًا للواقعة، بينهم والدي المجني عليها وشقيقتها، وأحد طلاب الجامعة، والذين أكدوا تعرض المتهم الدائم للمجني عليها، بعد فشل علاقتهما ورفضها لشخصه، وأنه سبق عقد جلسات عرفية وتحرير محاضر رسمية ضد المتهم منذ حوالي شهرين لأخذ تعهد ضده بعدم التعرض للمجني عليها.

البيان