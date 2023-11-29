بعد 16 يوماً... إنقاذ عمال علقوا في نفق منهار بالهند - فيديو

الوكيل الإخباري - نجحت جهود الإنقاذ في إخراج عشرات العمال، بعد أن ظلوا عالقين لأكثر من أسبوعين في نفق منهار شمالي الهند.

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وأظهرت لقطات فيديو اللحظات الأولى لخروج 41 عاملا من النفق، بعد جهود استمرت أكثر من 400 ساعة من أجل الوصول إليهم.



وتم إخراج كل عامل على حدة عبر ممر ضيّق، على نقالة ذات عجلات.



وظلت فرق الإنقاذ تحفر الركام يدويا، حتى نجحت في الوصول إلى العمال.





This video is thought to show some of the workers who have been rescued.



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube All 41 workers have been rescued from a tunnel in India after being trapped for more than two weeks, NDTV has reported.This video is thought to show some of the workers who have been rescued. https://t.co/hyaJpZJVhy 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/ySnGqbjQcd November 28, 2023

سكاي نيوز

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