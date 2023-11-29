الأربعاء 29-11-2023
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الأربعاء، 29-11-2023 12:35 م

بعد 16 يوماً... إنقاذ عمال علقوا في نفق منهار بالهند - فيديو

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الوكيل الإخباري - نجحت جهود الإنقاذ في إخراج عشرات العمال، بعد أن ظلوا عالقين لأكثر من أسبوعين في نفق منهار شمالي الهند.

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وأظهرت لقطات فيديو اللحظات الأولى لخروج 41 عاملا من النفق، بعد جهود استمرت أكثر من 400 ساعة من أجل الوصول إليهم.

وتم إخراج كل عامل على حدة عبر ممر ضيّق، على نقالة ذات عجلات.

وظلت فرق الإنقاذ تحفر الركام يدويا، حتى نجحت في الوصول إلى العمال. 

 

 

 

سكاي نيوز 

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