بعد 24 سنة بحثاً و5 ملايين يورو كلفة.. بصل بدون دموع - فيديو

الوكيل الإخباري - ظهرت أخيراً سلالات بصل جديدة ستضع نهاية ليوميات البصل الذي يجعل عيون السيدات والطهاة تدمع عند تقشيره أو تقطيعه.

اضافة اعلان

تقشير البصل الجديد لن يكون مقرفا بعد الآن، وقد استغرق الأمر 24 عاما من البحث والتكاثر النباتي المختار بعناية لسلالات بصل جديدة، وحوالي 5 ملايين يورو

البصل المعدل أصبح متوفرا تدريجيا في المتاجر، ولكن بتكلفة ثلاثة أضعاف مقارنة بتكلفة البصل العادي، لذا فإن الأمر متروك للمستهلكين للاختيار بين البصل القديم و"الحديث".





البيان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة