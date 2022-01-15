السبت 15-01-2022
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السبت، 15-01-2022 03:45 م

بعد 24 سنة بحثاً و5 ملايين يورو كلفة.. بصل بدون دموع - فيديو

بعد-24-سنة-بحثاً-و5-ملايين-يورو-كلفة..-بصل-بدون-دموع


الوكيل الإخباري - ظهرت أخيراً سلالات بصل جديدة ستضع نهاية ليوميات البصل الذي يجعل عيون السيدات والطهاة تدمع عند تقشيره أو تقطيعه.

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تقشير البصل الجديد لن يكون مقرفا بعد الآن، وقد استغرق الأمر 24 عاما من البحث والتكاثر النباتي المختار بعناية لسلالات بصل جديدة، وحوالي 5 ملايين يورو

 

البصل المعدل أصبح متوفرا تدريجيا في المتاجر، ولكن بتكلفة ثلاثة أضعاف مقارنة بتكلفة البصل العادي، لذا فإن الأمر متروك للمستهلكين للاختيار بين البصل القديم و"الحديث".

 

البيان 

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