بعد 67 مليون عاما.. ظهور الديناصور تي ريكس في أمريكا

الوكيل الإخباري _ عثر العلماء على أول هيكل عظمي كامل في العالم، لديناصور من نوع تيرانوصور T-rex، بعد مبارزة مميتة مع ترايسيراتوبس حتى وفاته.





وحسبما اشار العلماء يعود عمر رفات تي ريكس إلى 67 مليون عام، حيث تعد واحدة من بين أفضل وأكمل الرفات التي تم العثور عليها على الإطلاق ولم يرها سوى عدد قليل من الأشخاص منذ اكتشافها في عام 2006.





تم الاحتفاظ بجوزين الديناصورات المتقاتلان معًا منذ اكتشافها، وأطلق عليهم لقب "الديناصورات المبارزة"، فيما يُعتقد أنها مواجهة بين المفترس والفريسة، حيث قاتل كلاهما حتى الموت.





وقد دفن الهيكلين بعدما قتلا بعضهما البعض في الرواسب بولاية مونتانا، وتم اكتشافهم من قبل صائدي الأحافير المحترفين (راعي بقر واثنين من الأصدقاء).





لا يزال من الممكن رؤية الخطوط العريضة لأجسامهم، انطباعات الجلد، والإصابات، بما في ذلك أسنان التيرانوصورات العالقة في جسم التريسيراتوبس.





استغرق استخراج الهياكل العظمية التي يبلغ وزنها 14 طنًا سنوات، وترتيب شرائها وبيعها، لذلك ورد أن بضع عشرات فقط من الأشخاص قد رأوها حتى الآن.





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المصدر : صدى البلد

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