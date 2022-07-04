بعد 95 عاماً .. "ميكي ماوس" قد يغادر ديزني قريباً

الوكيل الإخباري- قد تغادر شخصية "ميكي ماوس" ديزني قريبا، مع اقتراب انتهاء صلاحية الحقوق الحصرية لبعض الشخصيات للشركة الأمريكية العملاقة بعد 95 عاما من ظهور الشخصية عام 1928.

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ونتيجة لقانون حقوق النشر في الولايات المتحدة فقد تفقد شركة الترفيه العملاقة ديزني قريبا الحقوق الحصرية لبعض الشخصيات الأكثر مسؤولية عن الاعتراف العالمي بالعلامة التجارية، بما في ذلك "ميكي ماوس" الذي يعمل بمثابة علامة فارقة في مسيرة ديزني.



وسيصبح ميكي ماوس بدون حقوق ملكية عام 2024، أي بعد 95 عاما تقريبا من ظهوره في 1 أكتوبر 1928 وهي المدة الزمنية التي تنتهي بعدها حقوق الطبع والنشر لعمل فني مجهول أو مجهول الهوية.

وظهر ميكي ماوس لأول مرة في الرسوم المتحركة بالأبيض والأسود Steamboat Willie الرائدة لاستخدامها الصوت المتزامن حيث تتوافق الحركات على الشاشة مع الموسيقى والمؤثرات الصوتية، مما أدى إلى إطلاق واحدة من أكثر الصور شهرة في السينما والتلفزيون.





روسيا اليوم

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