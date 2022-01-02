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الأحد، 02-01-2022 07:26 ص

تحذير من اقتراب كويكب بشكل خطير من الأرض

كويكب


الوكيل الإخباري - قال مصدر علمي روسي، إن كويكب "أبوفيس" سيقترب في ربيع عام 2029 بشكل كبير جدا من الأرض، وسيصل إلى مدارات الأقمار الصناعية الثابتة حول الأرض.

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وذكر مصدر في المعهد الفيدرالي المركزي للعلوم والتكنولوجيات العالية التابع لوزارة الطوارئ الروسية، أن قطر هذا الكويكب، الذي سيحمل في طياته خطرا شديد، يبلغ حوالي 400 متر ويزن حوالي 30 طنا.


ووفقا لتوقعات المعهد، سيحدث هذا الاقتراب في 13 أبريل 2029، أي بعد يوم واحد من الاحتفال بعيد رواد الفضاء في روسيا.


يشير الخبراء إلى أن، قوة الطاقة المنبعثة في حالة الاصطدام المحتمل لهذا الكويكب بالأرض، ستصل إلى 1717 ميغا طن، أي أكثر بـ 30 مرة من الطاقة التي تحررت أثناء انفجار أقوى قنبلة نووية حرارية في العالم التي اختبرها الاتحاد السوفيتي في عام 1961.


وأضاف المصدر: "قد تصل قوة الزلزال داخل دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات، من موقع وقوع الجرم السماوي إلى 6.5 نقطة على مقياس ريختر، وستبلغ سرعة الرياح 790 مترا في الثانية على الأقل".


ويشار إلى أن، الأجسام الفضائية الكبيرة، تشمل الكويكبات التي يزيد قطرها عن كيلومتر واحد. ومعروفة على الأرض حوالي 120 حفرة نيزكية كبيرة جدا، وأكبرها هو منخفض بوبيجاي في شمال المصطبة السيبيرية في روسيا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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