الإثنين 08-02-2021
الوكيل الاخباري
 

هذه قصة الطفل أحمد الذي سأل عنه الملك

هياجنة : هذه الفئات يمنع تلقيها لقاح ضد كورونا - فيديو

أسعار الذهب الإثنين 8/2/2021

مفاجأة غير متوقعة أثناء البحث عن طفل جرش - فيديو

القبض على مهرب مخدرات خطير - صورة

العجارمة لـ برنامج الوكيل : الاربعاء القادم هو أول يوم لانتظام الدوام في المدارس

فتح جسر الملك حسين باتجاه الأراضي الفلسطينية

الوكيل الاخباري ينشر نص التعهد الذي سيوقعه ولي أمر الطالب للتعلم عن بُعد - وثيقة

وزير التربية : تفاهمات مع وزارة العمل بشأن توكيد

وفيات الإثنين 8/2/2021

الإثنين، 08-02-2021 10:40 ص

تحقيقات واستنفار في تركيا بعد ظهور الجسم الغامض - فيديو

Banner


الوكيل الاخباري - ظهر بشكل مفاجئ الجسم الغريب المعدني الذي تسبب في الأشهر السابقة بحدوث جدل واسع في وسائل الإعلام العالمية بعد ظهوره في عدة دول.

اضافة اعلان

وظهر عمود (مجسم) معدني يأخذ شكل مثلث غريب بارتفاع 3 أمتار وعرض متر واحد، مع عبارة غريبة جاء فيها "انظر إلى السماء انظر إلى القمر".

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، تستمر التحقيقات حول ظهور المجسم، الذي عثر عليه في أحد الحقول بجانب منطقة أورينسيك القريبة من أحد المواقع الأثرية Göbeklitepe.

 



وأشارت الوكالة إلى أن فرق الدرك التركية قد وصلت إلى المكان على الفور بعد إبلاغ صاحب الأرض بوجود المجسم، وتم أخذ الاحتياطات اللازمة من خلال وضع شريط أمني لمنع الاقتراب منه وفتحت السلطات تحقيقا على الفور.


واستخلصت العبارة "انظر إلى السماء انظر إلى القمر" من الأبجدية التركية القديمة التي يطلق عليها اسم أبجدية "جوك تورك"، وتوافد المواطنون إلى المكان لمشاهدة المجسم.


وقال مالك الحقل فؤاد دميرديل، الذي يعيش في حي أورينسيك، للصحفيين إنه عندما وصل إلى حقله صباح أمس السبت، لاحظ وجود كتلة معدنية عالقة في الأرض وأبلغ قوات الدرك بالوضع.

أوضح دميرديل أنهم قلقون للغاية في الحي، وأراد إزالة الكتلة المعدنية من الأرض ومعرفة من قام بإحضارها ووضعها في المكان.

وبينما تتواصل إجراءات القوات الأمنية بخصوص الكتلة المعدنية، تستمر التحقيقات لتحديد تفاصيل "مكان وكيفية" نقل الكتلة المعدنية إلى المكان.

أجرى محافظ شانلي أورفا، عبد الله إيرين، تحقيقًا في المنطقة التي تم فيها العثور على المجسم، وتلقى معلومات من المسؤولين وسكان الحي.


وقال إيرين في تصريح للصحفيين: "لا توجد معلومات أستطيع أن أقدمها لكم الآن. الخبراء والمختصون يقومون بفحص المجسم. سيكون هناك تفسير لما حدث في وقت قصير".

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
52445730_101

أسوأ من كورونا.. تحذيرات من جائحة "أشبه بالموت الأسود"

86549

تركيا.. مطار إسطنبول يشهد ولادة طفلة لمسافرة قادمة من روسيا

astronaut-floating-in-space

العثور على كرة غولف على سطح القمر.. ما الذي أتى بها ! - صور وفيديو

GettyImages-614400400-5b48d685c9e77c0037d005a0

رصد ظاهرة خطيرة في روسيا

33c96578-d124-4f10-9774-76eeb1e3ce5b

شابة بريطانية تهرب من قاعة الزفاف لسبب طريف

snake

كيفية النجاة من عضة ثعبان قاتل.. فيديو

أخبار متعلقة
1-1409480

مبادرة جميلة من سيدة لزوجها تنتهي بـ 'مأساة' - تفاصيل

MG13c1iPk-A

شابة سورية تثير الجدل بفيديو على يوتيوب حقق 12 مليون مشاهدة!